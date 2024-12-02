Завершился республиканский научно-творческий конкурс «Абишевские чтения»

В Актау прошла церемония закрытия республиканского научно-творческого конкурса «Абишевские чтения», сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления образования.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

В конкурсе приняли участие более 154 участников из 21 региона страны. Они показали свое мастерство по четырем направлениям, посвященным творчеству Кекилбаева. Это такие конкурсы, как иллюстрация, декламация стихов и прозы, изучение творческих проектов и показ спектаклей.

По итогам конкурса были определены победители. По направлению иллюстраций произведений Кекилбаева:

• 1 место: Сейфуллина Ясмин (Карагандинская область);

• 2 место: Ералы Енлик (Жетысу), Халмуратов Асылбек (Мангистауская область);

3 место: Ахмет Нурсипат (Северо-Казахстанская область), Зарина Юлдашева (Костанайская область), Берикбосын Дарын (Восточно-Казахстанская область), Тойлыбайкызы Ботакоз (Актау, Назарбаев Интеллектуальная школа), Кайралиева Алтын (Актюбинская область), Успанова Бибизейнеп (Жамбылская область).

По направлению художественного чтения произведений Кекилбаева:

• 1 место: Утемисов Айдын (Атырауская область);

• 2 место: Болатов Ерасыл (Астана), Жумабай Косман (Павлодарская область);

• 3 место: Мусабек Бауыржан (Шымкент), Есенгаликызы Сабина (Костанайская область), Сламгали Сабина (Улытау), Ибрайым Динмухаммед (Мангистауская область), Орынгали Жантилек (Мангистауская область), Кадылбекова Дильназ (Восточно-Казахстанская область).

По направлению изучения творчества Кекильбаева:

• 1 место: Байдак Айша (Назарбаев Интеллектуальная школа, Уральск);

• 2 место: Токтан Аяулым (Туркестанская область), Абдрахман Аружан (Алматинская область);

• 3 место: Умиржан Мейирим (Астана), Ализак Каракат (Жамбылская область), Сержан Жаншырак (Карагандинская область), Нураханова Медина (Мангистауская область), Оспанова Баглан (Северо-Казахстанская область).

По направлению сценического искусства:

• 1 место: Байдак Айша (Назарбаев Интеллектуальная школа, Уральск);

• 2 место: Токтан Аяулым (Туркестанская область), Абдрахман Аружан (Алматинская область)

• 3 место: Омиржан Мейирим (Астана), Ализак Каракат (Жамбылская область), Сержан Жаншырак (Карагандинская область), Нураханова Медина (Мангистауская область), Оспанова Баглан (Северо-Казахстанская область).

Победители были награждены дипломами Министерства образования Республики Казахстан и денежными премиями управления образования Мангистауской области.

Кроме того, были награждены и лучшие команды, набравшие наибольшее количество баллов по общим итогам соревнований.

В номинации «Лучшая команда»:

• 1 место: сборная Мангистауской области.

• 2 место: Атырауская область, Костанайская область, команда Назарбаев Интеллектуальной школы.

• 3 место: сборная Карагандинской области.

Команды-победители были награждены дипломами республиканского научно-практического центра «Дарын» и денежными премиями управления образования Мангистауской области.