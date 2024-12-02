В Актау прошла интеллектуальная игра QUIZ на тему «Ой мен ойын»

В Актау в рамках государственного социального заказа городского отдела внутренней политики и развития языков состоялась интеллектуальная игра QUIZ на тему «Ой мен ойын», сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

Мероприятие было организовано общественным фондом «Саламатты ел» и прошло среди старшеклассников школ города. Интеллектуальная игра QUIZ была направлена на содействие интеллектуальному развитию молодежи с использованием современных игровых форм и методов, через проведение систематических и комплексных интеллектуальных игр.

Участники были награждены дипломами и специальными призами. Победители распределились следующим образом:

1-е место – «Er Nur g Ai»;

2-е место – «Алаш»;

3-е место – «Шабыт».

Звание «Лучший игрок» досталось Темирхану Алихану.