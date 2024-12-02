18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
511.22
540.05
4.73
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
02.12.2024, 11:46

Более 150 гимнасток участвуют в соревнованиях на Кубок акима Мунайлы

Госинформзаказ 0 333

Кроме мунайлинских спортсменок в борьбу за медали вступили также участницы из Актау и Жанаозена, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области
Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

Кубок акима Мунайлинского района по художественной гимнастике проводится уже восемь лет, и в этом году он стал одним из самых масштабных за всю историю соревнований. Когда-то количество участниц было не более двух-трех десятков, а сегодня их уже больше 150.

Это в своем выступлении на соревнованиях подчеркнула заместитель акима Мунайлинского района Сара Ногаева.

Художественная гимнастика – один из самых красивых и грациозных видов спорта. Для девочек в юном возрасте это, пожалуй, лучший вариант занятия спортом. Отрадно то, что художественная гимнастика активно развивается в районе на протяжении последних двух лет, - комментирует замглавы района.

Она пожелала успехов юным гимнасткам, отметила вклад тренеров в достижения их подопечных и поблагодарила жителей Мунайлы за поддержку в развитии этого вида спорта в районе и области в целом.

Поддержала юных участниц также президент областной федерации художественной и эстетической гимнастики Аида Садаткызы.

С каждым разом соревнования по художественной гимнастике становятся все обширнее, а выступления участниц все ярче и интереснее. И все это благодаря таланту наших гимнасток, а также трудолюбию и неравнодушию людей, которые любят этот потрясающий вид спорта. И я уверена, что сегодня девочки покажут яркие программы и стремление к достижению ещё больших результатов, - отметила Аида Садаткызы.

Одна из участниц – шестилетняя Ляйлинур Сулейман. Художественной гимнастикой девочка занимается около года.

Несмотря на столь юный возраст, она проявляет целеустремленность и упорство.

Мне очень нравится художественная гимнастика, тут все интересно для меня. И я очень рада, что родители привели меня в секцию. Я уже участвовала в некоторых соревнованиях и сегодня ставлю цель – показать все, чему научили меня тренеры, - поделилась юная гимнастка.

Президент Мангистауской областной федерации художественной и эстетической гимнастики Аида Садаткызы в ходе мероприятия наградила почетных гостей нагрудным знаком за вклад в развитие художественной гимнастики.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанца арестовали и лишили прав из-за наклейки на автоНовости Казахстана
28.11.2024, 18:08 0
Кому из казахстанцев выплатят по 208 тысяч тенгеНовости Казахстана
27.11.2024, 11:06 0
Водителя арестовали и лишили прав за стикер на госномерахНовости Казахстана
07.11.2024, 11:45 0
"Успейте снять наличные с карт" - в Нацбанке Казахстана пояснили рассылкуНовости Актау
07.11.2024, 16:03 0
Киркоров раскрыл свою настоящую фамилию и национальностьНовости Мира
04.11.2024, 19:52 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...