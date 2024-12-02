Более 150 гимнасток участвуют в соревнованиях на Кубок акима Мунайлы

Кроме мунайлинских спортсменок в борьбу за медали вступили также участницы из Актау и Жанаозена, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

Кубок акима Мунайлинского района по художественной гимнастике проводится уже восемь лет, и в этом году он стал одним из самых масштабных за всю историю соревнований. Когда-то количество участниц было не более двух-трех десятков, а сегодня их уже больше 150.

Это в своем выступлении на соревнованиях подчеркнула заместитель акима Мунайлинского района Сара Ногаева.

Художественная гимнастика – один из самых красивых и грациозных видов спорта. Для девочек в юном возрасте это, пожалуй, лучший вариант занятия спортом. Отрадно то, что художественная гимнастика активно развивается в районе на протяжении последних двух лет, - комментирует замглавы района.

Она пожелала успехов юным гимнасткам, отметила вклад тренеров в достижения их подопечных и поблагодарила жителей Мунайлы за поддержку в развитии этого вида спорта в районе и области в целом.

Поддержала юных участниц также президент областной федерации художественной и эстетической гимнастики Аида Садаткызы.

С каждым разом соревнования по художественной гимнастике становятся все обширнее, а выступления участниц все ярче и интереснее. И все это благодаря таланту наших гимнасток, а также трудолюбию и неравнодушию людей, которые любят этот потрясающий вид спорта. И я уверена, что сегодня девочки покажут яркие программы и стремление к достижению ещё больших результатов, - отметила Аида Садаткызы.

Одна из участниц – шестилетняя Ляйлинур Сулейман. Художественной гимнастикой девочка занимается около года.

Несмотря на столь юный возраст, она проявляет целеустремленность и упорство.

Мне очень нравится художественная гимнастика, тут все интересно для меня. И я очень рада, что родители привели меня в секцию. Я уже участвовала в некоторых соревнованиях и сегодня ставлю цель – показать все, чему научили меня тренеры, - поделилась юная гимнастка.

Президент Мангистауской областной федерации художественной и эстетической гимнастики Аида Садаткызы в ходе мероприятия наградила почетных гостей нагрудным знаком за вклад в развитие художественной гимнастики.