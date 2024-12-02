Ученики из села в Мангистау успешно выступили на олимпиаде

Одаренные учащиеся села в Мангистау участвовали в республиканской олимпиаде по общеобразовательным предметам для учащихся сельских школ, которая проходила с 26 по 30 ноября в Астане, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления образования.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

В соревнованиях приняли участие около 500 учащихся 9-11 классов сельских школ страны. Всего за медали боролся 41 школьник из Мангистауской области.

По итогам Олимпиады І место заняли четверо школьников, ІІ место – восемь, десять стали обладателями ІІІ места, еще девять ребят получили грамоты.

Кроме того, наши школьники получили звание «Лучшая олимпийская команда-2024».

Сымбат Сатыевой, занявшей I место по биологии, был присужден 100-процентный грант на обучение в одном из лучших университетов страны – SDU University.

Эта победа – результат глубоких знаний и таланта сельских школьников, а также постоянной поддержки и кропотливого труда педагогов, отметили в управлении образования.