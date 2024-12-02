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02.12.2024, 11:47

В Актау около 400 школьников приняли участие в благотворительном бале

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В Актау прошел традиционный благотворительный бал «Әнім сен едің», организованный Назарбаев Интеллектуальной школой. Мероприятие, посвященное творчеству короля казахского вальса, народного артиста Казахстана, автора государственного гимна РК Шамши Калдаякова, охватило около 400 учащихся и родителей, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу Назарбаев Интеллектуальной школы в Актау.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области
Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

Мероприятие открыл директор школы Ринат Жумабаев и пожелал успехов коллективу и ученикам, которые организовали масштабное мероприятие.

Участники танцевали вальсы «Ана туралы жыр», «Тамды ару», «Кешікпей келем деп ең», «Ақ бантик», «Арыс жағасында», что произвело впечатление на гостей вечера.

Средства, собранные с этого благотворительного бала, объединившего школьное сообщество, учащихся и родителей, будут направлены на помощь малообеспеченным семьям, - сказал заместитель директора по воспитательной работе Айбар Мурзабеков.

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