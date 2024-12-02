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02.12.2024, 17:08

В Мангистау введены в эксплуатацию технопарк развития IT-индустрии и парк молодежи

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Сегодня, 2 декабря, в Каспийском университете технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова состоялась церемония открытия комплекса «Yessenov Technopark». В мероприятии приняли участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, депутат Мажилиса Парламента РК Едил Жанбыршин, а также ректоры высших учебных заведений страны, руководители крупных предприятий, депутаты и представители общественности.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области
Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Открывшийся многопрофильный технопарк предназначен для предпринимателей, студентов университета и колледжа, учащихся школ. Здесь они могут реализовать свои идеи и поработать над собственными стартап-проектами. Кроме того, есть возможность освоить такие рабочие профессии, как токарь и сварщик.

Двухэтажное здание, расположенное на площади 2000 квадратных метров, оснащено современным оборудованием. На первом этаже расположены мастерские робототехники, цифрового производства, металло- и деревообработки. На втором этаже проводится обучение в области искусственного интеллекта, разработки игр, блокчейна, криптовалюты, разработки мобильных приложений и кибербезопасности.

После открытия технопарка состоялось заседание научного совета. На встрече обсуждались образование, логистика, опреснение воды, экология Каспийского моря, морская промышленность, водородная энергетика и другие актуальные вопросы.

На заседании министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек отметил, что Глава государства поручил внедрить научные исследования в производство и укрепить связь научного сообщества и бизнеса, подчеркнув, что Мангистауская область имеет большой потенциал стать центром развития новых технологий в реализации этих задач.

По словам акима области Нурдаулета Килыбая, технопарк, открытый в рамках реализации поручения Главы государства, будет способствовать развитию инновационных идей молодежи и устойчивому развитию региона.

Глава государства подчеркивает важность коммерциализации научных разработок и внедрения их в производство. Открывшийся сегодня технопарк для молодежи и предпринимателей региона станет площадкой, соединяющей науку и экономику. Для стабильного развития Мангистауской области необходимо быстро адаптироваться к изменениям и использовать новые возможности.  Государство возлагает большие надежды на ученых, поэтому необходимо направлять научные исследования на решение актуальных проблем региональной экономики. Мы всегда готовы поддержать все инициативы, которые способствуют развитию экономики региона, - сказал Нурдаулет Килыбай.

Стоит отметить, что с 29 ноября по 2 декабря проходит форум «Yessenov Forum: Тұрақтылық Мағыналар». В рамках форума был организован научный хакатон и сданы в эксплуатацию три важных для региона объекта. Один из них – Yessenov Technopark, а второй объект – «Парк молодежи».  Этот парк предназначен для отдыха молодых людей на свежем воздухе, проведения музыкальных мероприятий и развлекательных программ. Предусмотрены амфитеатр, фонтан и кафе на 50 мест. На территории парка высажено 3000 деревьев. Парк открыт для всех жителей города.

Третий объект, сданный в эксплуатацию на территории Yessenov University, футбольный стадион на 1500 мест. Спортивный объект занимает площадь в 7000 квадратных метров. Здесь могут проводиться региональные соревнования по футболу и легкой атлетике. На церемонии открытия стадиона состоится товарищеский футбольный матч между командами Yessenov University и Atyrau University.

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