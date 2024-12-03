Стартовал прием заявок на областную молодежную премию «Жас тұлпар-2024», сообщает Otpannews.kz.
Заявки принимаются до 5 декабря 2024 года. Награду вручат молодым людям, которые вели активную деятельность на протяжении года, добились успехов и стали лучшими в своей области.
Премия вручается по 12 номинациям:
Заявки принимаются по электронной почте jastulpar.mangystau@gmail.com или в 6 микрорайоне, здание Молодежного центра, кабинет №12.
Подробную информацию можно получить по телефону: +7 (778) 253-94-05 или на странице в Instagram @jastulpar_mangystau.
Комментарии0 комментарий(ев)