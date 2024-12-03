Стартовал прием заявок на областную молодежную премию «Жас тұлпар-2024»

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Заявки принимаются до 5 декабря 2024 года. Награду вручат молодым людям, которые вели активную деятельность на протяжении года, добились успехов и стали лучшими в своей области.

Премия вручается по 12 номинациям:

Лучший молодой учёный;

Лучший молодой учитель;

Лучший молодой специалист;

Лучший молодой врач;

Лучший молодой предприниматель;

Молодой лидер;

Герой дня;

Лучший молодой работник медиаиндустрии;

Молодые таланты;

Лучший молодой специалист села;

Лучший молодой спортсмен;

Новость года.

Заявки принимаются по электронной почте jastulpar.mangystau@gmail.com или в 6 микрорайоне, здание Молодежного центра, кабинет №12.

Подробную информацию можно получить по телефону: +7 (778) 253-94-05 или на странице в Instagram @jastulpar_mangystau.