Объявлен конкурс среди профессиональных художников «Ұлттық құндылықтар: салттың сырлы бейнесі»

Правила проведения республиканского творческого конкурса «Ұлттық құндылықтар: салттың сырлы бейнесі»
среди профессиональных художников
Глава 1. Общие положения
1. Настоящие Правила проведения республиканского творческого конкурса «Ұлттық құндылықтар: салттың сырлы бейнесі» (далее – Правила) среди художников разработаны в соответствии с подпунктами 9) и 12) статьи 7 Закона Республики Казахстан «О культуре», пунктом 6 Типовых правил проведения республиканских конкурсов и фестивалей, утвержденных приказом Министра культуры Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 56 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативно-правовых актов № 6923) и регулируют порядок его проведения.
2. Организатором республиканского творческого конкурса «Ұлттық құндылықтар: салттың сырлы бейнесі» (далее – Конкурс) является Министерство культуры и информации Республики Казахстан.
3. Конкурс проводится среди профессиональных художников.
Глава 2. Цели и задачи конкурса
4. Целью конкурса является популяризация национальных ценностей и культурных объектов посредством изобразительного искусства, а также поддержка творчества отечественных художников и формирование патриотического духа и национальной идентичности.
Задачами конкурса являются:
1) популяризация национальных ценностей казахского народа и культурных объектов;
2) дать возможность художникам продемонстрировать свой уникальный стиль и творчество, сохраняя при этом национальные идеи при создании художественных образов;
3) развитие чувства патриотизма, формирования национальной идентичности и консолидации казахстанского общества;
4) создание активной арт-площадки для проведения творческих дискуссий, направленных на приобщение молодого поколения к национальным ценностям, формирование уважительного отношения к историко-культурному наследию, новую визуализацию художественных образов традиционной народной культуры.
Глава 3. Порядок проведения конкурса
5. Сроки проведения конкурса - с 9 декабря 2024 года по 28 февраля 2025 года.
6. Правила проведения конкурса размещаются на интернет-ресурсах Министерства культуры и информации Республики Казахстан, Национального музея Республики Казахстан, Дворца мира и согласия, управлений культуры областей, городов Астана, Алматы и Шымкента, а также в республиканских и местных средствах массовой информации.
7. Этапы проведения конкурса:
8. Для участия в конкурсе участник предоставляет в Организационный комитет (далее – Оргкомитет) заявку, по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам на электронный адрес: ulttyk_muzei@mail.ru.
9. В случае предоставления участником неполной информации, по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам, заявка не будет рассмотрен и возврату не подлежит.
10. Условия конкурса:
11. Основное тематическое направление для конкурса творческих работ (в жанрах: пейзаж, натюрморт, сюжетная картина): традиционные культурные ценности казахского народа.
12. При выборе основного тематического направления конкурса участник должен исходить из таблицы согласно приложению 1 к настоящим Правилам.
13. Участник конкурса при создании творческих работ, руководствуется основными тематическими направлениями конкурса, указанными в пункте 11 настоящих Правил, а также приложением 1 к настоящим Правилам.
14. Участник конкурса в сроки, указанные в подпункте 2) пункта 7 настоящих Правил, должен предоставить авторскую творческую работу по адресу город Астана, пр. Тәуелсіздік 54, Национальный музей Республики Казахстан.
15. К конкурсу допускаются ранее нигде не опубликованные и нереализованные творческие работы (проекты), также от одного автора принимается один проект и одна заявка.
16. Отбор творческих работ осуществляется членами комиссии, в составе, согласно приложению 3 к настоящим Правилам в офлайн формате в Национальном музее Республики Казахстан.
17. Критерии отбора творческих работ участников:
18. Победители конкурса отбираются членами комиссии на основании условий Положения и креативности творческих работ созданных участниками.
19. По итогам конкурса во Дворце мира и согласия будет организована выставка, а также будет выпущен каталог из отобранных творческих работ участников.
20. По итогам конкурса отобранные творческие работы участников будут переданы в фонд Национального музея Республики Казахстан на постоянное хранение.
21. Церемония награждения победителей и открытие выставки отобранных творческих работ состоится во Дворце Мира и Согласия 12 марта 2025 года в офлайн формате.
22. Награждение победителей:
Глава 4. Организационный комитет
23. Для организации и проведения конкурса создается Оргкомитет в составе согласно приложению 4 к настоящим Правилам.
24. Оргкомитет руководит подготовительной и организационной работой конкурса.
25. В целях освещения работыкКонкурса оргкомитет представляет средствам массовой информации пресс-релизы, программу конкурса и иные материалы информационно-справочного характера.
26. Члены оргкомитета осуществляют свои функции на общественных началах.
Глава 5. Жюри конкурса
27. Комиссия республиканского творческого конкурса «Ұлттық құндылықтар: салттың сырлы бейнесі» (далее – Жюри Конкурса), рассматривает, оценивает, подводит итоги и принимает решение о присуждении премий по номинациям, указанным в пунктах 22 настоящих Правил.
28. Жюри конкурса оценивает конкурсные заявки и творческие работы на основании критериев, согласно пунктам 14, 15, 16 настоящих Правил.
29. Жюри оставляет за собой право:
30. Жюри конкурса принимает решения путем открытого голосования большинством голосов, которое оформляется протоколом и подписывается председателем и всеми членами жюри.
31. Решение жюри конкурса о присуждении премий оглашается на церемонии открытия итогов выставки, является окончательным и пересмотру не подлежит.
32. Место проведения заседания жюри конкурса: РГКП «Национальный музей Республики Казахстан» Комитета культуры Министерства культуры и информации Республики Казахстан.
Глава 6. Финансирование конкурса
33. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств, предусмотренных в рамках подпрограммы 107 «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия» республиканской бюджетной программы 033 «Повышение конкурентоспособности в области культуры и искусства, сохранение, изучение и пропаганда казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела».
34. По тематическим направлениям конкурса участникам, чьи работы были отобраны, устанавливаются следующие денежные призы:
Художественные работы: станковая живопись в жанрах пейзаж, натюрморт, сюжетная картина на тему традиционных игр, праздников, обычаев и казахского быта:
35. Все денежные призы рассчитаны с учетом индивидуального подоходного налога.
Глава 7. Заключительные положения
36. Все вопросы, неурегулированные настоящими Правилами, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
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