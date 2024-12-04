Объявлен конкурс среди профессиональных художников «Ұлттық құндылықтар: салттың сырлы бейнесі»

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Правила проведения республиканского творческого конкурса «Ұлттық құндылықтар: салттың сырлы бейнесі»

среди профессиональных художников

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила проведения республиканского творческого конкурса «Ұлттық құндылықтар: салттың сырлы бейнесі» (далее – Правила) среди художников разработаны в соответствии с подпунктами 9) и 12) статьи 7 Закона Республики Казахстан «О культуре», пунктом 6 Типовых правил проведения республиканских конкурсов и фестивалей, утвержденных приказом Министра культуры Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 56 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативно-правовых актов № 6923) и регулируют порядок его проведения.

2. Организатором республиканского творческого конкурса «Ұлттық құндылықтар: салттың сырлы бейнесі» (далее – Конкурс) является Министерство культуры и информации Республики Казахстан.

3. Конкурс проводится среди профессиональных художников.

Глава 2. Цели и задачи конкурса

4. Целью конкурса является популяризация национальных ценностей и культурных объектов посредством изобразительного искусства, а также поддержка творчества отечественных художников и формирование патриотического духа и национальной идентичности.

Задачами конкурса являются:

1) популяризация национальных ценностей казахского народа и культурных объектов;

2) дать возможность художникам продемонстрировать свой уникальный стиль и творчество, сохраняя при этом национальные идеи при создании художественных образов;

3) развитие чувства патриотизма, формирования национальной идентичности и консолидации казахстанского общества;

4) создание активной арт-площадки для проведения творческих дискуссий, направленных на приобщение молодого поколения к национальным ценностям, формирование уважительного отношения к историко-культурному наследию, новую визуализацию художественных образов традиционной народной культуры.

Глава 3. Порядок проведения конкурса

5. Сроки проведения конкурса - с 9 декабря 2024 года по 28 февраля 2025 года.

6. Правила проведения конкурса размещаются на интернет-ресурсах Министерства культуры и информации Республики Казахстан, Национального музея Республики Казахстан, Дворца мира и согласия, управлений культуры областей, городов Астана, Алматы и Шымкента, а также в республиканских и местных средствах массовой информации.

7. Этапы проведения конкурса:

объявление о конкурсе посредством республиканских средств массовой информации и т.д.: 9 декабря 2024 года;

сбор и рассмотрение конкурсных заявок и прием творческих работ для участие в конкурсе: с 8 по 24 февраля 2025 года;

отбор творческих работ: с 25 по 28 февраля 2025 года;

церемония награждения победителей и открытие выставки отобранных творческих работ – 12 марта 2025 года.

8. Для участия в конкурсе участник предоставляет в Организационный комитет (далее – Оргкомитет) заявку, по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам на электронный адрес: ulttyk_muzei@mail.ru.

9. В случае предоставления участником неполной информации, по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам, заявка не будет рассмотрен и возврату не подлежит.

10. Условия конкурса:

к участию приглашаются только профессиональные художники;

размер творческой работы не менее 80 х 60 см;

материалы: холст, масло или акрил;

к творческой работе прилагаются: краткая аннотация, 1 фотография произведения в pdf/jpeg формате в размере 10х15 см;

творческая работа должна быть оформлена багетом и подписана автором;

отбор включает возрастные ограничения от 21 до 60 лет.

11. Основное тематическое направление для конкурса творческих работ (в жанрах: пейзаж, натюрморт, сюжетная картина): традиционные культурные ценности казахского народа.

12. При выборе основного тематического направления конкурса участник должен исходить из таблицы согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

13. Участник конкурса при создании творческих работ, руководствуется основными тематическими направлениями конкурса, указанными в пункте 11 настоящих Правил, а также приложением 1 к настоящим Правилам.

14. Участник конкурса в сроки, указанные в подпункте 2) пункта 7 настоящих Правил, должен предоставить авторскую творческую работу по адресу город Астана, пр. Тәуелсіздік 54, Национальный музей Республики Казахстан.

15. К конкурсу допускаются ранее нигде не опубликованные и нереализованные творческие работы (проекты), также от одного автора принимается один проект и одна заявка.

16. Отбор творческих работ осуществляется членами комиссии, в составе, согласно приложению 3 к настоящим Правилам в офлайн формате в Национальном музее Республики Казахстан.

17. Критерии отбора творческих работ участников:

высокий уровень владения профессиональными, техническими и академическими навыками техники изобразительного искусства;

высокий исполнительский и творческий уровень конкурсного произведения;

наличие высокохудожественной составляющей в конкурсном произведении;

эстетичный вид творческих работ.

18. Победители конкурса отбираются членами комиссии на основании условий Положения и креативности творческих работ созданных участниками.

19. По итогам конкурса во Дворце мира и согласия будет организована выставка, а также будет выпущен каталог из отобранных творческих работ участников.

20. По итогам конкурса отобранные творческие работы участников будут переданы в фонд Национального музея Республики Казахстан на постоянное хранение.

21. Церемония награждения победителей и открытие выставки отобранных творческих работ состоится во Дворце Мира и Согласия 12 марта 2025 года в офлайн формате.

22. Награждение победителей:

победителям конкурса в торжественной обстановке вручаются диплом и денежное вознаграждение;

участникам конкурса вручается сертификат.

Глава 4. Организационный комитет

23. Для организации и проведения конкурса создается Оргкомитет в составе согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

24. Оргкомитет руководит подготовительной и организационной работой конкурса.

25. В целях освещения работыкКонкурса оргкомитет представляет средствам массовой информации пресс-релизы, программу конкурса и иные материалы информационно-справочного характера.

26. Члены оргкомитета осуществляют свои функции на общественных началах.

Глава 5. Жюри конкурса

27. Комиссия республиканского творческого конкурса «Ұлттық құндылықтар: салттың сырлы бейнесі» (далее – Жюри Конкурса), рассматривает, оценивает, подводит итоги и принимает решение о присуждении премий по номинациям, указанным в пунктах 22 настоящих Правил.

28. Жюри конкурса оценивает конкурсные заявки и творческие работы на основании критериев, согласно пунктам 14, 15, 16 настоящих Правил.

29. Жюри оставляет за собой право:

рисуждать премии и распределять премии между участниками;

присуждать специальные призы и номинации.

30. Жюри конкурса принимает решения путем открытого голосования большинством голосов, которое оформляется протоколом и подписывается председателем и всеми членами жюри.

31. Решение жюри конкурса о присуждении премий оглашается на церемонии открытия итогов выставки, является окончательным и пересмотру не подлежит.

32. Место проведения заседания жюри конкурса: РГКП «Национальный музей Республики Казахстан» Комитета культуры Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

Глава 6. Финансирование конкурса

33. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств, предусмотренных в рамках подпрограммы 107 «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия» республиканской бюджетной программы 033 «Повышение конкурентоспособности в области культуры и искусства, сохранение, изучение и пропаганда казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела».

34. По тематическим направлениям конкурса участникам, чьи работы были отобраны, устанавливаются следующие денежные призы:

Художественные работы: станковая живопись в жанрах пейзаж, натюрморт, сюжетная картина на тему традиционных игр, праздников, обычаев и казахского быта:

Гран-При – 2 000 000 (два миллиона) тенге;

1 место – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) тенге;

2 место – 1 000 000 (один миллион) тенге;

3 место – 700 000 (семьсот тысяч) тенге;

поощрительные денежные призы – 100 000 (сто тысяч) тенге.

35. Все денежные призы рассчитаны с учетом индивидуального подоходного налога.

Глава 7. Заключительные положения

36. Все вопросы, неурегулированные настоящими Правилами, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.