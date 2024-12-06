Итоги года: развитие сельского хозяйства

В Казахстане получен рекордный урожай зерновых, проводится диверсификация посевных площадей и увеличен объем льготного финансирования до 580 млрд тенге, об этом сообщает информационный ресурс Премьер-министра Республики Казахстан .

Фото с сайта primeminister.kz

Редакция сайта Primeminister.kz продолжает серию обзоров об итогах года, ключевых инструментах и мерах, направленных на повышение качества жизни казахстанцев и достижение долгосрочных социально-экономических целей страны, обозначенных в Послании Главы государства. Сельское хозяйство является одной из важных отраслей экономики. В сельской местности сегодня проживают более 37% населения, а уровень развития сельхозпроизводства напрямую влияет на благосостояние большинства казахстанцев. Страна обладает огромным потенциалом благодаря обширной территории и наличию значительных ресурсов. Государство активно поддерживает этот сектор, предоставляя льготное финансирование и субсидии, а также стимулирует рост производства и объемов лизинга сельскохозяйственной техники. Все это приносит результаты: в этом году аграрии страны получили рекордный урожай зерновых.

Уборочная кампания

В текущем году были созданы все необходимые условия для успешного проведения весенне-полевых и уборочных работ. Во исполнение поручений Главы государства обеспечивается доступность финансирования АПК. Объем льготного финансирования отрасли впервые составил рекордные 580 млрд тенге, которые были направлены аграриям на прямое кредитование, удешевление процентной ставки и форвардный закуп. В 2025 году сумма достигнет 700 млрд тенге. Благоприятные погодные условия осени позволили провести уборочную кампанию практически без значительных потерь, несмотря на осадки во время сбора урожая.

Как результат, аграриями республики был собран рекордный урожай зерновых культур — при средней урожайности 16,1 ц/га намолочено 26,7 млн тонн зерна. Для сравнения, в 2023 году средняя урожайность составила 10 ц/га. Также намолочено 3,2 млн тонн масличных культур с урожайностью 10,9 ц/га, собрано 2,9 млн тонн картофеля, 3,9 млн тонн овощей и 2,6 млн тонн бахчевых. Высокая урожайность была достигнута, в том числе, благодаря правильному применению агротехнологий, качественным семенам, минеральным удобрениям и эффективной защите растений.

В дальнейшем будет продолжена работа по диверсификации сельскохозяйственных культур. В рамках Дорожной карты по исполнению поручений Президента поставлена задача по удвоению объема валовой продукции сельского хозяйства в 2024-2028 годах. В целом, в рамках Концепции развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2021-2030 годы планируется к 2030 году довести урожайность пшеницы до 20 ц/га. Отметим, что по поручению Главы государства финансирование весенне-полевых и уборочных работ 2025 года начато уже в текущем году.

Приемка урожая

Общая емкость хранения зерна в республике, по данным акиматов областей, составляет 30 млн тонн, из которых на действующих лицензированных хлебоприемных предприятиях – 12,7 млн тонн, у сельхозтоваропроизводителей – 17,4 млн тонн. Указанного объема мощностей достаточно для хранения полученного урожая с учетом переходящих остатков прошлых лет.

На хлебоприемные предприятия поступило около 7,9 млн тонн зерна, из которых 5,7 млн тонн – пшеница. Оставшийся объем зерна хранится у фермеров. В настоящее время загруженность лицензированных элеваторов составляет 44%. Продолжается работа по перемещению и продаже зерна с целью освобождения элеваторов для приема нового урожая. За период с августа по ноябрь было перевезено 3,5 млн тонн зерна.

Диверсификация посевных площадей

Казахстан обладает огромным сельскохозяйственным потенциалом, который может способствовать более диверсифицированному и инклюзивному экономическому росту. Одним из ключевых преимуществ является обширная территория с низкой плотностью населения и широкими сельскохозяйственными угодьями. В республике принимаются меры по диверсификации сельскохозяйственных посевов для того, чтобы производство соответствовало спросу, а также для достижения большего соответствия биологических потребностей возделываемых культур к местным агроклиматическим и другим природным условиям.

В 2024 году общая посевная площадь составила 23,3 млн га, из которых 21,1 млн га – площадь ярового сева. По сравнению с прошлым годом посевные площади пшеницы сократились на 560,9 тыс. га, составив 13,1 млн га. В то же время площадь масличных культур увеличилась на 135,5 тыс. га, достигнув 2,9 млн га.

Кроме того, была проведена работа по увеличению площадей сахарной свеклы (на 5,5 тыс. га, до 25,2 тыс. га) и по сокращению посевов влагоемких культур: хлопчатника (на 10 тыс. га) и риса (на 2,2 тыс. га).

В результате на сокращенных полях увеличиваются посевные площади социально-значимых и высокорентабельных культур. Проведена работа по увеличению площадей кормовых культур в целях создания прочной кормовой базы в регионах. Работа по диверсификации сельскохозяйственных культур будет продолжена.

Сбыт продукции

Казахстан ежегодно экспортирует 8-9 млн тонн зерновых, из которых 6,5-7,5 млн тонн – пшеница. География экспорта охватывает более 40 стран. Традиционными рынками являются страны Центральной Азии, Афганистан, Китай, Турция, Иран, Италия, Тунис. По состоянию на конец ноября т.г. экспортировано 6,3 млн тонн зерна. Экспорт нового урожая составил 2,37 млн тонн, что на 52% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года.

Поставки в Узбекистан увеличились на 42% и составили 944 тыс. тонн, в прошлом году этот показатель за аналогичный период составлял 665 тыс. тонн, поставки в Таджикистан выросли на 49% с 254 тыс. тонн в 2023 г. до 377 тыс. тонн в текущем году. Также отмечается увеличение объемов экспорта в Китай на 17% с 304 тыс. тонн в прошлом году до 355 тыс. тонн в текущем году, поставки в Афганистан увеличились на 71% с 67 тыс. тонн в прошлом году до 115 тыс. тонн в текущем году, поставки в Иран увеличились в 30 раз с 10 тыс. тонн до 299 тыс. тонн.

Прогнозируется, что в текущем году экспортный потенциал достигнет 12 млн тонн. Основными рынками сбыта будут страны Средней Азии, Китай, Афганистан, Италия и другие. Также прорабатывается вопрос перевозки зерна в объемах до 2 млн тонн в такие страны, как: Азербайджан, Афганистан (транзитом через Туркменистан), Иран, Ирак, страны Северной Африки и ЕС через порты Черного и Балтийского морей.

Для повышения эффективности работы создан оперативный зерновой штаб, который осуществляет планирование отгрузки зерна как внутри Казахстана, так и на экспорт. В планах дальнейшее расширение географии экспорта путем реализации проектов по созданию международных коридоров.

Кроме того, в целях оказания регулирующего воздействия на рынок, АО «НК «Продкорпорацией» принимаются меры по закупу зерна у фермеров. В рамках исполнения поручений Главы государства, данных на первом Форуме работников сельского хозяйства, будет осуществлен прямой закуп зерна нового урожая. На первом этапе за счет выделения средств из резерва Правительства в объеме 10 млрд тенге предлагается закупить порядка 150 тыс. тонн продукции по рыночной стоимости. В первую очередь закуп зерна будет производиться у небольших крестьянских хозяйств, что обеспечит сбыт продукции по справедливой цене. Также механизм закупа излишков зерна позволит минимизировать влияние посредников на ценовую ситуацию на внутреннем рынке. Продкорпорация приобретает зерно сельхозтоваропроизводителей на конкурентных условиях с соблюдением установленных стандартов и требований качества.

Субсидирование удобрений

На рынке удобрений наиболее распространены аммиачная селитра, аммофос, карбамид, сульфат аммония, сульфоаммофос и NPK. При этом аммиачная селитра и аммофос занимают более 60% общего объема потребления.

В Казахстане налажен полный производственный цикл по трем видам удобрений: аммиачная селитра производится на АО «КазАзот», аммофос — на ТОО «Казфосфат», сульфат аммония — на АО «КазАзот» и ТОО «Qarmet». Научная потребность в удобрениях составляет 3,2 млн тонн в физическом весе, в то время как мощности отечественных производителей покрывают 56% от этой потребности, составляя около 1,8 млн тонн (из которых АО «КазАзот» производит 420 тыс. тонн, а ТОО «Казфосфат» – 1 млн тонн).

В настоящее время в Казахстане внедрен механизм авансового субсидирования отечественных удобрений с увеличением субсидий до 60% и приоритетом рассмотрения авансовых заявок. Также повышены нормы внесения удобрений на 1 га пашни, что позволит восполнить почву основными питательными элементами. Под гарантии акиматов областей отечественные производители предоставляют аграриям рассрочку на оплату удобрений.

На 1 декабря текущего года аграрии внесли 1,3 млн тонн удобрений, что в два раза больше, чем в 2023 году. В целях полного удовлетворения потребностей аграриев в субсидиях планируется дополнительное выделение средств на субсидирование удобрений.

Также планируется увеличить объемы производства минеральных удобрений с расширением ассортимента продукции. Внимание уделяется своевременному обеспечению производителей удобрений подвижным составом.

Важным инструментом для повышения доступности кредитных средств является субсидирование ставок вознаграждения. Это способствует улучшению платежеспособности сельхозтоваропроизводителей, снижая риски невозвратности кредитов и облегчая кредитную нагрузку на агробизнес.

В текущем году были пересмотрены подходы к удешевлению кредитных средств в отрасли. Впервые созданы конкурентные условия для финансирования полевых работ с использованием шести каналов распределения, а объем фондирования Аграрной кредитной корпорацией составил 82,3 млрд тенге.

Для решения проблемы недостаточности залогового обеспечения введен механизм гарантирования займов Фондом развития предпринимательства «Даму», который покрывает 85% от суммы займа. Также разработана программа льготного финансирования перерабатывающих предприятий для пополнения оборотных средств через социально-предпринимательские корпорации, что направлено на обеспечение сбыта урожая и сырья, а также увеличение загрузки отечественных перерабатывающих заводов.

Развитие животноводства

Численность поголовья сельскохозяйственных животных и птицы в Казахстане по состоянию на 1 ноября текущего года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: крупный рогатый скот (КРС) – до 8,2 млн голов (120,6%), в том числе коровы – до 4,4 млн голов (123,3%), лошади – до 4,1 млн голов (104,9%), верблюды – до 2,8 млн голов (104,7%).

Производство молока увеличилось до 3 млн тонн (104,2%), из которых в сельхозформированиях произведено 1 млн тонн (107,5%). Производство яиц куриных увеличилось до 3,7 млрд штук (100,9%), в том числе в сельхозформированиях – до 3,1 млрд штук (101,5%).

По данным местных исполнительных органов, по республике на период зимовки 2024-2025 гг. заготовлено 35,2 млн тонн сена или 143,9% от плана, 2 млн тонн сенажа или 117,9% от плана, 5,1 млн тонн соломы или 111,9% от плана, 2,3 млн тонн силоса или 117,9% от плана, а также 5,8 млн тонн концкормов или 104,4% от плана.

Указанные объемы заготовленных кормов позволяют обеспечить полноценное кормление с получением плановых объемов продукции и приплода, а также сохранности поголовья в целом.

Обновление сельхозтехники

В 2024 году запущена масштабная программа льготного лизинга на сумму 120 млрд тенге с процентной ставкой 5% годовых и сроком на 7 лет. На 1 декабря 2024 года аграрии уже приобрели в лизинг 9 887 единицы техники на сумму 212,9 млрд тенге, что на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

В следующем году планируется выделить до 200 млрд тенге на программу льготного лизинга, а в соответствии с поручением Главы государства — довести бюджет программы до 450 млрд тенге. Это обеспечит положительную динамику роста обновления парка сельхозтехники.

На сегодня в Казахстане имеется 149,9 тыс. тракторов, 38,7 тыс. комбайнов, 5 тыс. посевных комплексов, 76,4 тыс. сеялок и порядка 219 тыс. единиц почвообрабатывающей и специализированной техники. Уровень обновления сельхозтехники за последние 8 лет продемонстрировал положительную динамику: с 1,9% в 2017 году до 4,5% в 2023 году (увеличение в два раза), при технологическом нормативе обновления 8-10%.

В этом году введен новый механизм субсидирования сельхозтехники:

Исключена возможность субсидирования импортных аналогов техники, производство которых налажено в Казахстане;

Для сельхозтехники отечественного производства субсидирован повышенный норматив — 30%;

Применен дифференцированный механизм субсидирования ставок вознаграждения по кредитам/лизингу на приобретение сельхозтехники: для техники отечественного производства ставка вознаграждения субсидируется до 6%, для импортной – до 15%.

Для специализированной техники, производство которой не налажено в Казахстане (например, для уборки хлопка, картофеля), норматив субсидии составляет 25%, а для техники по уборке сахарной свеклы – до 50%.

Новые подходы позволяют без привлечения дополнительных бюджетных средств в два раза увеличить объемы субсидирования отечественной сельхозтехники.