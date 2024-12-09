Нурдаулет Килыбай встретился с жителями Жанаозена

Сегодня, 9 декабря, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай провел встречу с жителями Жанаозена, выслушал предложения и мнения населения, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Вначале аким города Жансейт Кайнарбаев выступил с докладом о показателях социально-экономического развития Жанаозена в январе-октябре 2024 года и основных планах на 2025 год.

По словам Жансейта Кайнарбаева, в 2024-2026 годах планируется реализовать 13 новых крупных инвестиционных проектов, общей стоимостью 174 млрд.тенге. В результате будет открыто более тысячи новых рабочих мест.

В числе запланированных проектов — завод по производству бетона, новый газоперерабатывающий завод, а также гибридная электростанция АО НК «КазМунайГаз» и компании Eni S.p.A. Кроме того, в 2025 году к реализации планируются завод по производству насосно-компрессорных труб и насосных штанг АО «KazPetroDrilling», небольшая птицеферма.

В сфере пассажирских перевозок в этом году в городе открылось 5 дополнительных маршрутов, в настоящее время 10 маршрутов обслуживают 33 автобуса.

В рамках развития туристической зоны Кендерли также планируется открыть новые маршруты к святым местам. К примеру, за счет туристического маршрута «Кендерли – мавзолей Темир Баба – Каунды, впадина Корганбай – Кендерли-Каясан – Адамтас – Аксу» планируется продлить маршрут «родник Онере – долина Карынжарык – пещера Булыойык – ущелье Кызылкуп – гора Бокты – пески Сенека – Бозжыра – Бекет-Ата» в Каракиянском районе.

В целях улучшения социальной сферы завершено строительство врачебной амбулатории на 50 человек в селе Кендерли. В настоящее время идут приемные работы. Амбулатория будет сдана в эксплуатацию до конца года.

В городе Жанаозен и близлежащих селах зарегистрировано 442 бизнес-объекта. В целях развития предпринимательства в рамках национального проекта «Одно село – один продукт» были организованы форум и ярмарка, на которых местные предприниматели получили возможность представить свою продукцию. В результате в финал вышли два проекта, а для их дальнейшего развития было выделено специальное здание.

На встрече с акимом области жители города подняли волнующие их вопросы и озвучили проблемы, которые требуют решения. Подавляющее большинство горожан поднимали вопросы, связанные с жильем, безработицей, дорогами, предпринимательством, образованием и дольщиками.

Нурдаулет Килыбай ответил на поднятые вопросы, поручив акиму города и руководителям соответствующих управлений решить озвученные проблемы в рамках закона. По завершении встречи аким области провел личный прием граждан.