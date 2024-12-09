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09.12.2024, 16:35

Нурдаулет Килыбай встретился с жителями Жанаозена

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Сегодня, 9 декабря, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай провел встречу с жителями Жанаозена, выслушал предложения и мнения населения, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области. 

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Вначале аким города Жансейт Кайнарбаев выступил с докладом о показателях социально-экономического развития Жанаозена в январе-октябре 2024 года и основных планах на 2025 год.

 По словам Жансейта Кайнарбаева, в 2024-2026 годах планируется реализовать 13 новых крупных инвестиционных проектов,  общей стоимостью  174 млрд.тенге.  В результате будет открыто более тысячи новых рабочих мест.

В числе  запланированных проектов — завод по производству бетона, новый газоперерабатывающий завод, а также гибридная электростанция АО НК «КазМунайГаз» и компании  Eni S.p.A. Кроме того, в 2025 году к реализации планируются  завод по производству насосно-компрессорных труб и насосных штанг АО «KazPetroDrilling», небольшая  птицеферма.

В сфере пассажирских перевозок в этом году в городе открылось 5 дополнительных маршрутов, в настоящее время 10 маршрутов обслуживают 33 автобуса.

В рамках развития туристической зоны Кендерли также планируется открыть новые маршруты к святым местам.  К примеру, за счет туристического маршрута «Кендерли – мавзолей Темир Баба – Каунды, впадина Корганбай – Кендерли-Каясан – Адамтас – Аксу» планируется  продлить маршрут  «родник Онере – долина Карынжарык – пещера Булыойык – ущелье Кызылкуп – гора Бокты – пески Сенека – Бозжыра – Бекет-Ата» в Каракиянском районе.

В целях улучшения социальной сферы завершено строительство врачебной амбулатории  на 50 человек в селе Кендерли.  В настоящее время идут приемные работы.  Амбулатория будет сдана в эксплуатацию до конца года.

В городе Жанаозен и близлежащих селах  зарегистрировано 442 бизнес-объекта.  В целях развития предпринимательства в рамках национального проекта «Одно село – один продукт» были организованы форум и ярмарка, на которых местные предприниматели получили возможность представить свою продукцию.  В результате в финал вышли два проекта, а для их дальнейшего развития было выделено специальное здание.

На встрече с акимом области жители  города подняли  волнующие их вопросы и озвучили проблемы, которые требуют решения. Подавляющее большинство горожан  поднимали вопросы, связанные с  жильем, безработицей, дорогами, предпринимательством, образованием и дольщиками.

 

 

Нурдаулет Килыбай ответил на поднятые вопросы, поручив акиму города и руководителям соответствующих управлений решить озвученные проблемы  в рамках закона.  По завершении встречи аким области провел личный прием граждан. 

 

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