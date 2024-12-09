В Жанаозене установили светящуюся в ночное время инсталляцию «Домбыра»

На въезде в город Жанаозен установлена инсталляция «Домбыра» высотой 10 метров и шириной 4 метра, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Этот арт-объект станет не только привлекательным местом для селфи, но и сыграет важную роль в пропаганде голоса степей, богатства казахской культуры и популяризации ее в среди молодого поколения.

Домбыра – наша история, голос народа. Наши предки выражали свое внутреннее тревоги и радость с помощью домбыры. Под звуки национального инструмента проходят все праздничные обряды казахского народа. Мы хотели показать, что Жанаозен – это центр нерушимых традиций и культуры, город образования и цивилизации, – говорит руководитель Жанаозенского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Адилет Сами.

В зоне инсталляции размещено дополнительное освещение и проводятся работы по благоустройству.