В Актау открыли молодежную площадку для креатива

В Актау в здании центральной библиотеки имени Кабиболлы Сыдиыкова открыли молодежную площадку для креатива, сообщает Otpannews.kz.
Здесь школьники и студенты могут в комфортных условиях читать книги. На площадке Open Space, предназначенной для развития творчества, есть возможность для работы. Посетители смогут воспользоваться площадкой «brainstorming» и проводить мероприятия в конференц-зале, где имеется современное оборудование и LED-экран.
Я уверен, что в этом центре будут реализованы новые идеи и инициативы, новые проекты. Я верю в молодежь. Хочу поблагодарить своего коллегу за создание такого проекта и пожелать успехов в работе. Это огромный труд, - сказал заместитель акима Мангистауской области по финансово-экономическим вопросам Аббат Урисбаев.
Кроме того, в центре оборудованы кабинки для встреч, для звукозаписи, залы для собраний, кинозал, локации для видеосъемок. Для комфортной работы молодежи компьютеры и интернет предоставляются бесплатно.
Мне все очень понравилось! Хочу выразить огромную благодарность всем, кто оказал содействие в реализации этого проекта. Я хочу приходить сюда с друзьями и читать книги. Думаю, что все они будут рады, - сказала читательница Гульмира Калниязова.
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