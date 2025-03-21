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20.03.2025, 19:35

В селе Кызылсай открылась новая школа

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Сегодня в преддверии праздника Наурыз в селе Кызылсай открылась новая школа «Зерде». Учебное заведение было построено при спонсорской поддержке частного предпринимателя Сарсенгали Кункожа, сообщает пресс-служба Жанаозенского городского акимата.

Фото: пресс-служба Жанаозенского городского акимата
Фото: пресс-служба Жанаозенского городского акимата

​На торжественном открытии школы аким Жанаозена Жансейт Кайнарбаев поздравил сельчан и учащихся с открытием нового очага знаний.

Школа «Зерде» – это новый шаг в развитии образования и процветания села Кызылсай. Современное оборудование и уникальные условия новой школы дадут возможность детям получить качественное образование. Уверен, в будущем школа воспитает грамотных, конкурентноспособных, сильных граждан суверенного государства, - сказал глава города.

​Следует отметить, что проектная мощность школы составляет 500 ученических мест, общая площадь здания – 2500 кв.м. В школе 17 учебных кабинетов имеются лаборатории по химии, физике, биологии и информатике. Также есть кабинет по робототехнике.

В школе создана уютная, современная столовая на 60 мест, кроме того, для проведения культурно-познавательных мероприятий имеется оборудованный актовый зал. В целях обеспечения безопасности детей установлены 32 камеры видеонаблюдения и все учебные классы оснащены средствами пожаротушения.

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