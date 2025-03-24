Аким Мангистауской области ознакомился с работой заново запущенного в работу зернового терминала Бейнеу

Сегодня, 23 марта, возобновил работу зерновой терминал Бейнеу, чья работа остановилась с 2018 года. В церемонии открытия терминала приняли участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, руководители фонда «Halyk» и акимы района, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Собственником этого важного инфраструктурного проекта является ТОО «Евразия Транс Логистик». За счёт финансирования фонда «Halyk» акимат Мангистауской области совместно с социально-предпринимательской корпорацией «Каспий» обеспечил повторный ввод в эксплуатацию зернового терминала.

Проект поможет укрепить продовольственную безопасность региона, увеличить экспортный потенциал Казахстана.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность восстановления терминала в контексте социально-экономического развития Мангистауской области. Повторный запуск зернового терминала Бейнеу – стратегически важный шаг для развития региона. Этот проект не только обеспечит продовольственную стабильность региона, но и укрепит экспортное направление и создаст новые рабочие места», - сказал аким области Нурдаулет Килыбай.

Мощность терминала позволяет одновременно хранить 100 000 тонн зерна и производить 400 тонн муки в сутки, 25 000 тонн отрубей в год.

Ожидается, что грузооборот предприятия достигнет 2 млн тонн в год, будет создано около 200 новых рабочих мест. Продукция терминала экспортируется в Узбекистан, Таджикистан и Афганистан.

Современная инфраструктура терминала Бейнеу даёт возможность стать предприятию одним из основных логистических центров сухопутных грузоперевозок в страны Каспийского моря. Это повысит экономический потенциал Мангистауской области и усилит ее роль в международной торговле сельскохозяйственной продукцией.

«Фонд «Halyk» на системной основе поддерживает развитие Мангистауской области. Инвестирование в важные для региона проекты – наша главная задача. С 2023 года фонд выделил области 4,5 млрд тенге, в том числе 1,8 млрд тенге на реконструкцию зернового терминала Бейнеу. Этот проект является не только инфраструктурным объектом, он будет способствовать созданию новых рабочих мест, стабильности для местных предпринимателей и укреплению экспортного потенциала страны», – отметил Сагынбек Шункеев, директор Фонда «Halyk».

Сегодня зерновой терминал Бейнеу, введенный в эксплуатацию в 2010 году, полностью модернизирован и заново введен в эксплуатацию в соответствии со стратегией государства в области продовольственной безопасности и развития агропромышленного экспорта. Президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал важность подобных инфраструктурных проектов, способствующих устойчивому экономическому росту и развитию регионов.