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23.03.2025, 19:41

Аким Мангистауской области ознакомился с работой заново запущенного в работу зернового терминала Бейнеу

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 Сегодня, 23 марта, возобновил работу зерновой терминал Бейнеу, чья работа остановилась  с 2018 года.  В церемонии открытия терминала приняли участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, руководители фонда «Halyk» и акимы района, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Собственником этого важного инфраструктурного проекта является ТОО «Евразия Транс Логистик». За счёт финансирования  фонда «Halyk»  акимат Мангистауской области  совместно с социально-предпринимательской корпорацией «Каспий» обеспечил повторный ввод в эксплуатацию зернового терминала.

Проект поможет укрепить продовольственную безопасность региона, увеличить экспортный потенциал Казахстана.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность восстановления терминала в контексте социально-экономического развития Мангистауской области. Повторный запуск  зернового терминала Бейнеу – стратегически важный шаг для развития региона. Этот проект не только обеспечит продовольственную стабильность региона, но и укрепит экспортное направление и создаст новые рабочие места», - сказал аким области Нурдаулет Килыбай.

Мощность терминала позволяет одновременно хранить 100 000 тонн зерна и производить 400 тонн муки в сутки, 25 000 тонн отрубей в год.

Ожидается, что грузооборот предприятия достигнет 2 млн тонн в год, будет создано около 200 новых рабочих мест.  Продукция терминала экспортируется в Узбекистан, Таджикистан и Афганистан.

Современная инфраструктура терминала Бейнеу даёт возможность стать предприятию  одним из основных логистических центров сухопутных грузоперевозок в страны Каспийского моря.  Это повысит экономический потенциал Мангистауской области и усилит ее роль в международной торговле сельскохозяйственной продукцией.

«Фонд «Halyk» на системной основе  поддерживает развитие Мангистауской области.  Инвестирование в важные для региона проекты – наша главная задача.  С 2023 года фонд выделил области 4,5 млрд тенге, в том числе 1,8 млрд тенге на реконструкцию зернового терминала Бейнеу.  Этот проект является не только инфраструктурным объектом, он будет способствовать созданию новых рабочих мест, стабильности для местных предпринимателей и укреплению экспортного потенциала страны», – отметил Сагынбек Шункеев, директор Фонда «Halyk».

Сегодня зерновой терминал Бейнеу, введенный в эксплуатацию в 2010 году, полностью модернизирован и заново введен в эксплуатацию в соответствии со стратегией государства в области продовольственной безопасности и развития агропромышленного экспорта.  Президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал важность подобных инфраструктурных проектов, способствующих устойчивому экономическому росту и развитию регионов.

 

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