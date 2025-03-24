Объём осадков в Актау превысил месячную норму в три раза

В первой декаде марта в Актау выпал снег, во второй декаде осадков не зафиксировано. В третьей декаде их количество значительно увеличилось и составило 38,8 мм. Поскольку месячная норма составляет 15 мм, это в три раза превышает установленный показатель, - говорится в сообщении РГП «Казгидромет».