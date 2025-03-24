Объём осадков в Актау превысил месячную норму в три раза

По данным РГП «Казгидромет», в марте в Актау выпало 46,3 мм осадков, что в три раза превышает месячную норму, сообщает пресс-служба городского акимата.
В первой декаде марта в Актау выпал снег, во второй декаде осадков не зафиксировано. В третьей декаде их количество значительно увеличилось и составило 38,8 мм. Поскольку месячная норма составляет 15 мм, это в три раза превышает установленный показатель, - говорится в сообщении РГП «Казгидромет».
Отмечается, что в этом году объём мартовских осадков значительно превысил показатели марта пятилетней давности.
Подрядная организация акимата круглосуточно продолжает работы по откачке дождевой воды.
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