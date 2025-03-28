В Мангистау состоялось заседание координационного совета по профилактике преступности среди несовершеннолетних

В здании областной прокуратуры 27 марта состоялось заседание координационного совета по вопросам эффективности мер по предупреждению преступлений среди несовершеннолетних и против них с участием акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

В совещании под председательством прокурора области Айдоса Майлыбаева приняли участие руководители правоохранительных органов, акимы районов и городов, представители управления образования.

В ходе заседания обсуждено текущее состояние сферы правонарушений, выработаны предложения по повышению эффективности работы правоохранительных, местных исполнительных и уполномоченных органов.

Начальник управления областной прокуратуры Данияр Тулегенов выступил с докладом о преступлениях, совершенных несовершеннолетними и в отношении их в регионе, остановившись на текущей ситуации и принимаемых мерах.

По статистике, с начала этого года с участием несовершеннолетних совершено восемь преступлений. В прошлом году прокурорами проведено более 500 профилактических мероприятий в отношении несовершеннолетних.

Также по адресу места проживания были посещены свыше 2300 семей, изучено их положение.

Кроме того, в ходе встречи также было отмечено, что выявлен ряд проблем, негативно влияющих на психическое здоровье и поведение подростков.

По словам и.о. руководителя областного управления образования Гульбану Кызылгуловой, для профилактики правонарушений среди подростков предпринимаются комплексные мероприятия. В частности, утверждены «План мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних» и программа «Біртұтас тәрбие», ведется соответствующая работа.

В ходе совещания аким области Нурдаулет Килыбай уделил особое внимание вопросам профилактики подростковой преступности, и отметил влияние негативной информации, распространяемой в социальных сетях, на общество.

- Мы ежедневно слышим и видим жуткие происшествия в социальных сетях. В настоящее время все больше людей публикуют неофициальные фейковые новости с целью привлечь внимание страны и повысить количество просмотров. Такие ситуации вызывают беспокойство в обществе. В целях определения первопричины этой проблемы необходимо принять конкретные меры, - сказал Нурдаулет Килыбай.

По итогам заседания правоохранительным, местным исполнительным и уполномоченным органам поручено усилить меры по профилактике преступности среди несовершеннолетних и обеспечить эффективный контроль за исполнением принятых решений.