Нурдаулет Килыбай встретился с  делегацией из Финляндии

Сегодня, 31 марта, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай принял делегацию из Финляндии во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндии в Казахстане Янне Хейсканеном, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области

На встрече присутствовали представители Торгово-промышленной палаты Финляндии, организации Eastcham Finland, а также представители ведущих компаний, работающих в сферах энергетики, строительства, горнодобывающей промышленности, логистики и туризма.

На встрече Янне Хейсканен отметил, что они заинтересованы в развитии экономических отношений между Казахстаном и Финляндией. Он сообщил, что финские компании готовы расширять свою деятельность в регионе и усилить сотрудничество в различных сферах.

В свою очередь аким области Нурдаулет Килыбай заявил, что готов реализовать совместные проекты с финскими коллегами.

В середине марта Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Президент Финляндии Александр Стубб провели телефонный разговор о дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества. Уверен, что наша сегодняшняя встреча станет продолжением взаимодействия, направленного на успешную реализацию новых проектов. В Мангистауской области работают три предприятия с участием финского капитала. Для нашего региона важно развивать сотрудничество в сфере новых технологий, логистики, строительства и туризма, поэтому мы готовы к взаимовыгодному и эффективному партнерству, - сказал Нурдаулет Килыбай.

По итогам 2024 года внешнеторговый оборот между Мангистауской областью и Финляндией составил 1 млн долларов США. В состав импорта входят пожарные машины, изделия из черных металлов, автоматические системы пожаротушения, моторное оборудование, строительные материалы и шоколадная продукция.