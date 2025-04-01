Прокуратура Мангистау предупредила об ответственности за участие в иностранных вооруженных конфликтах

В соответствии со статьей 41 Конституционного Закона Республики Казахстан «О прокуратуре» органы прокуратуры в целях профилактики правонарушений, обеспечения общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина или при наличии сведений о готовящихся противоправных действиях, обязаны письменно или устно разъяснять физическим лицам и представителям юридических лиц о недопустимости нарушения законодательства Республики Казахстан и предупреждать их об ответственности, установленной законами РК.
Так, действующим Уголовным кодексом Республики Казахстан предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет за участие в иностранных вооруженных конфликтах (статья 172 УК РК).
Это уголовное правонарушение относится к категории тяжких преступлений (часть 4 статьи 11 УК РК).
Незнание закона не освобождает от ответственности. А умышленное совершение преступления неизбежно отягчает предусмотренное наказание. Уважаемые граждане, помимо наших прав, Конституция налагает на нас и обязанности. Мы не должны об этом забывать. То есть каждый обязан соблюдать Конституцию и законы нашей страны, уважать права, свободы, честь и достоинство других людей. Мы призываем к соблюдению верховенства закона и предупреждению уголовных преступлений, - говорится в сообщении прокуратуры Мангистауской области.
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