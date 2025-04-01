18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
504.44
545.65
5.95
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
01.04.2025, 18:04

Прокуратура Мангистау предупредила об ответственности за участие в иностранных вооруженных конфликтах

Госинформзаказ 0 460

В соответствии со статьей 41 Конституционного Закона Республики Казахстан «О прокуратуре» органы прокуратуры в целях профилактики правонарушений, обеспечения общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина или при наличии сведений о готовящихся противоправных действиях, обязаны письменно или устно разъяснять физическим лицам и представителям юридических лиц о недопустимости нарушения законодательства Республики Казахстан и предупреждать их об ответственности, установленной законами РК.

Фото: © Sputnik / Максим Маслов
Фото: © Sputnik / Максим Маслов

Так, действующим Уголовным кодексом Республики Казахстан предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет за участие в иностранных вооруженных конфликтах (статья 172 УК РК).

Это уголовное правонарушение относится к категории тяжких преступлений (часть 4 статьи 11 УК РК).

Незнание закона не освобождает от ответственности. А умышленное совершение преступления неизбежно отягчает предусмотренное наказание. Уважаемые граждане, помимо наших прав, Конституция налагает на нас и обязанности. Мы не должны об этом забывать. То есть каждый обязан соблюдать Конституцию и законы нашей страны, уважать права, свободы, честь и достоинство других людей. Мы призываем к соблюдению верховенства закона и предупреждению уголовных преступлений, - говорится в сообщении прокуратуры Мангистауской области.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
«Мне не нужна подачка»: директор школы осталась недовольна подарком за 176 тысяч тенгеНовости Мира
02.03.2025, 19:22 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0
В Казахстане хотят изменить правила пенсионных выплатНовости Казахстана
13.03.2025, 11:47 0

Последние комментарии

< >
Врачи-онкологи в Мангистау выявили отклонения почти у десятой части обследованных на рак
444 → Это мизер обследованных , мало кто знал об этом . Найдут несколько человек и милиона и радости полные штаны . Наша медицина лотерея так и остаётся.
Автослесарь рассказал, с какими проблемами сталкиваются водители из-за ям в Актау
Банкир → крутая новость!!! Лада всё ниже и ниже
Масштабы свалки близ резиденции показали жители Актау
Vladimir00 → Эй аким скоро у тебя перед твоим носом мусор выбросят и твоего разрешения не спросят .наш город бомжогород
Так чей объект? Власти отреклись от фонтана в сквере Актау
fox1167 → Хозяин участка быстро найдётся если там забить колышек для очередной точечной застройки
США предложили Украине новую сделку
Miroslav → Советская Россия, в принципе, повторила, что сделал Иван Грозный - построила ось Москва- Казань - Астрахань. По сути, охватила древний Волжский водный торговый путь. Так что, де - факто, все осталос…