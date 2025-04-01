Прокуратура Мангистау предупредила об ответственности за участие в иностранных вооруженных конфликтах

Так, действующим Уголовным кодексом Республики Казахстан предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет за участие в иностранных вооруженных конфликтах (статья 172 УК РК).

Это уголовное правонарушение относится к категории тяжких преступлений (часть 4 статьи 11 УК РК).

Незнание закона не освобождает от ответственности. А умышленное совершение преступления неизбежно отягчает предусмотренное наказание. Уважаемые граждане, помимо наших прав, Конституция налагает на нас и обязанности. Мы не должны об этом забывать. То есть каждый обязан соблюдать Конституцию и законы нашей страны, уважать права, свободы, честь и достоинство других людей. Мы призываем к соблюдению верховенства закона и предупреждению уголовных преступлений, - говорится в сообщении прокуратуры Мангистауской области.