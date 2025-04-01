Что делать, если ваши банковские данные украли?

В современном мире банковские карты перестали быть просто инструментом для оплаты – теперь они хранят в себе важнейшую финансовую информацию владельца. Это удобно и экономит время, но вместе с тем делает карты уязвимыми перед мошенниками. Что делать, если данные вашей карты украли, и как не допустить подобного в будущем, рассмотрим вместе с Fingramоta.kz.

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Если вы уверены, что данные вашей банковской карты попали в руки мошенников, действовать следует незамедлительно. Промедление обойдется очень дорого: через карту аферисты могут получить ваши персональные данные, так как многие банки сегодня интегрированы с eGov mobile – хранят удостоверение личности, данные о недвижимости и транспорте, и так далее. С учетом этого утеря данных гораздо опаснее, чем потеря денег.

Пошаговый алгоритм, которому нужно следовать при утере данных банковской карты

Шаг первый: заблокируйте карту через мобильное приложение. Так вы не допустите кражу денег и мошеннические операции.

Шаг второй: сообщите в полицию о краже данных. Напишите заявление - чем больше информации предоставите (смс-уведомления, скриншоты транзакций), тем выше вероятность, что аферистов поймают.

Шаг третий: просмотрите последние транзакции, чтобы выявить несанкционированные списания. Особое внимание уделите небольшим тестовым списаниям – так мошенники проверяют, активна ли карта.

Шаг четвертый: если мошенники успели снять с карты деньги, подайте в банк заявку на возврат средств онлайн или в отделении.

Шаг пятый: обновите пароли в приложении банка – не используйте простые комбинации (дата рождения, «123456» и так далее).

Шаг шестой: подключите дополнительные меры защиты – установите лимиты на онлайн-платежи, подтверждение операций через SMS или push-уведомления.

Как мошенники воруют данные карт

Перед тем, как дать вам рекомендации по безопасности на будущее, предлагаем разобраться в том, как именно злоумышленники похищают данные карт.

Фишинговые сайты и письма

Мошенники создают поддельные сайты банков, платежных систем и магазинов. Также они рассылают письма или сообщения с просьбой ввести данные карты под предлогом обновления информации, получения бонусов или подтверждения транзакции. Как только человек вводит данные на поддельном сайте или отвечает на письмо, мошенники получают доступ к его карте.

Вишинг (телефонное мошенничество)

Мошенники звонят, представляются сотрудниками банка и под разными предлогами (подозрительная операция, блокировка карты) выпрашивают данные карты и CVV-код. Иногда они предлагают продиктовать код из SMS якобы для отмены операции, но на самом деле это подтверждение перевода денег мошенникам.

Скимминг (кража данных через терминалы и банкоматы)

При этом способе мошенники устанавливают на банкоматы специальные накладки (скиммеры), которые считывают данные с магнитной полосы карты. Также они могут использовать накладные клавиатуры для кражи PIN-кода. Благодаря этим операциям мошенники создают дубликат карты и снимают деньги. К сожалению, неподготовленным лицам практически невозможно увидеть вмешательства мошенников в устройство банкомата, поэтому лучше всего снимать деньги в проверенных местах – крупных ТЦ и магазинах. Там выше проходимость, и, соответственно, банкоматы лучше контролируются.

Фейковые мобильные приложения

Мошенники создают подделки банковских приложений, чтобы красть данные карт при их вводе. Иногда такие приложения запрашивают доступ к SMS, чтобы перехватывать коды подтверждения из банка.

Вредоносные программы

Разработанные злоумышленниками вирусы на компьютерах и смартфонах могут отслеживать нажатия клавиш и копировать данные карт при вводе.

Часто такие программы распространяются через подозрительные сайты и взломанные приложения.

Перехват данных при оплате в интернете

Мошенники могут взламывать базы данных интернет-магазинов, где хранятся реквизиты карт, поэтому эксперты советуют заводить для оплаты отдельную карту, на которой хранится ровно та сумма, что необходима для покупки. Также злоумышленники могут получить ваши данные через открытые сети Wi-Fi в общественных местах, перехватывая трафик с помощью специальных программ.

Социальная инженерия

Не стоит недооценивать мошенников, так как они – тонкие психологи, и знают, как давить на болевые точки людей. В мессенджерах, на сайтах объявлений или при личном общении они входят в доверие к доверчивым людям и выманивают у них важные данные. Часто они используют психологическое давление: спешка, страх потери денег или обещание «бесплатных бонусов».

Как защититься от кражи данных карты в будущем

Не вводите данные карты на незнакомых сайтах.

Не передавайте CVV-код третьим лицам.

Проверяйте адреса сайтов перед оплатой (настоящий банк не просит вводить данные карты в письмах или мессенджерах).

Подключите SMS-уведомления обо всех платежных операциях.

Установите лимиты на платежи и используйте виртуальные карты.

Не переходите по подозрительным ссылкам из писем и сообщений.

Используйте антивирус и регулярно обновляйте программное обеспечение.

В случае подозрительных операций сразу блокируйте карту.

Кража данных карты – неприятная, но не безвыходная ситуация. Чем быстрее вы отреагируете, тем больше шансов сохранить свои деньги и предотвратить повторные атаки.

Будьте бдительны, соблюдайте кибербезопасность и повышайте свою финансовую грамотность вместе с Fingramota.kz!