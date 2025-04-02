Между компаниями Мангистауской области и Финляндии заключен ряд соглашений

Сегодня, 1 апреля, с участием акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая состоялась церемония подписания меморандума о двустороннем сотрудничестве между региональными и финскими компаниями.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

На двусторонней встрече между мангистауской компанией «ACTION FLOW» и финским предприятием «Econet Ltd» подписан меморандум о сотрудничестве по адаптации водоочистного оборудования и технологий к местным условиям производства, а также организации сервисных услуг в Мангистауской области.

Кроме того, между компаниями «KazAzot PRIME» и «Econet Ltd» подписано соглашение на поставку водоочистного оборудования в рамках проекта строительства аммиачно-карбамидного комплекса.

Глава региона рассказал о возможностях экономического развития региона и сообщил, что готов к реализации совместных проектов в сфере торговли, экономики и туризма.

Нетронутая природа Мангистауской области предоставляет прекрасные возможности для развития туризма. В регионе еще есть места, куда не ступала нога человека. Кроме того, у нас есть большой потенциал для торгово-экономического развития, поэтому необходимо укреплять партнерство между двумя странами и активизировать работу по конкретным направлениям. Уверен, что новые проекты, которые будут реализованы в ближайшее время, дадут новый импульс развитию экономики области, - сказал Нурдаулет Килыбай.

В свою очередь, чрезвычайный и полномочный посол Финляндии в Казахстане Янне Хейсканен выразил восхищение прекрасной природой региона и гостеприимством ее жителей, а также проявил заинтересованность в реализации совместных проектов в рамках двустороннего партнерства.