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02.04.2025, 18:15

Генеральный прокурор отметил село в Мангистауской области

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Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов отметил село в Мангистауской области, население которого отказалось от употребления алкоголя.

Фото с сайта inbusiness.kz
Фото с сайта inbusiness.kz

Трезвое село, расположенное в Мангистауской области, Берик Асылов упомянул в своем посте в социальной сети «Х».

По стране сотни сёл добровольно отказываются от реализации спиртного. Это осознанный выбор простых людей. Ради порядка, здоровья и будущего своих детей.

Так, в одном из сёл Мангистауского района одноименной области жители добровольно отказались от продажи алкоголя, выложив недавно об этом видео в соцсетях.

Подобные примеры уже есть в Акмолинской, Жамбылской, Карагандинской, Атырауской и других областях, - сообщил генеральный прокурор.

По словам Берика Асылова, несмотря на то, что непьющих сёл в населённых пунктах пока не так много, в целом по стране наблюдается положительная динамика по осознанно выбранном трезвом образе жизни.

Да, это пока может казаться каплей в море, учитывая общее количество сёл в стране. Но важно другое: динамика положительная. Таких населённых пунктов становится всё больше. Люди больше ценят доверие, стабильность и спокойствие, и вдохновляют друг друга личным примером.

Инициатива пошла от старейшин и Советов общественности при поддержке прокуратуры, полиции и местных акиматов, которые обеспечили координацию, профилактику и безопасность.

Особую признательность заслуживают сельские предприниматели. Услышав голос земляков, они добровольно убрали алкоголь с прилавков. Несмотря на сомнения, их доходы не упали. Жители сел вместо алкоголя стали больше покупать полезных продуктов для детей, - отметил он.

Берик Асылов рассказал о результатах проведённых мероприятий:

  • в ряде сёл преступность сведена к нулю;
  • исчезли бытовые конфликты;
  • молодёжь всё чаще выбирает спорт и осознанность.

Генпрокурор считает, что такие решения и есть живая реализация принципа «Закон и Порядок» – когда порядок строится не страхом, а доверием, не наказанием, а выбором.

Как отметил Глава государства, «Закон и Порядок – это фундамент зрелой демократии и основа правового государства». Мы поддержим каждую инициативу, где в центре – забота о будущем, общественное согласие и уважение к закону. Для сведения, согласно официальной статистике, в течение 3 месяцев текущего года зафиксировано снижение числа уголовных правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, - сообщил он.

Когда граждане берут на себя ответственность – меняется сама реальность, подчеркнул Берик Асылов.

Напомним, несколько лет назад жители села Онды в Мангистауском районе отказались от употребления спиртных напитков.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Sara19k
Sara19k
)))) в том посёлкке очень хорошо идёт "растение снуп дога". Вся область и даже та область которая близка у Чуйской долине знают,что в мангистау есть своя чуйская долина в спичечных коробочках)))))
03.04.2025, 04:16
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Почему ни слова о поднятии ЗАРПЛАТЫ на селе.
03.04.2025, 03:09
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