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04.04.2025, 15:03

«Актау – культурная столица тюркского мира»: в Мангистау начал свою работу этногородок «Дархан дала»

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Сегодня, 4 апреля, в городе Актау началась череда праздничных мероприятий в рамках года «Актау – культурная столица тюркского мира». Одно из главных событий - открытие  этногородка «Дархан дала». В рамках работы туристического объекта будет организована широкая популяризация жизни и быта сакрального края Мангистау, казахских национальных традиции и общей культуры тюркских народов, об этом сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Фото пресс-службы акима Мангистауской области

С 4 по 6 апреля на сцене этногородка будет представлена концертная программа артистов Мангистауской области и тюркоязычных стран. Гости могут насладиться национальным искусством и традициями, а также познакомиться с многовековым наследием казахской культуры.

На территории этногородка установлены семь этноаулов, представленных пятью районами, городами Актау и Жанаозен Мангистауской области.

В частности, Мангистауский район установил этноаул «Суын айғыр», Каракиянский район - этноаул «Шерқала», Бейнеуский район - этноаул «Батырлар», Мунайлинский район - этноаул село «Жеті қайқы», Тупкараганский район - этноаул  «Ғашықтар», города  Актау и Жанаозен  - этноаулы «Шеберлер» и  «Дәстүр», соответственно.

Каждый этноаул раскрывает свои особенности, историю и культурное наследие региона. Здесь демонстрируются традиции казахского народа, проводятся различные мастер-классы народных ремесел. Кроме того, в этноауле  «Шеберлер» пройдет выставка художников и мастеров прикладного искусства  стран-членов международной организации ТЮРКСОЙ.

Главным событием праздника станет официальная церемония открытия года «Актау – культурная столица тюркского мира», которая состоится 5 апреля.

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