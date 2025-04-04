Ремесленные династии, национальная вышивка и изделия из дерева – чем удивят мангистаусцев мастера из Узбекистана

Всего из Узбекистана, кроме артистов, прибыли 4 мастера различных народных ремесел для участия в масштабном международном мероприятии «Актау- культурная столица тюркского мира». Их работы можно посмотреть в специально установленных юртах на набережной Актау, передает otpannews.kz.

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Рустам Зафаров – представитель гончарной династии в седьмом поколении. Работы одного из мастеров этой семейной династии хранятся даже в Эрмитаже и в различных музеях разных стран. Мастер рассказывает, что династия, возможно, еще более древняя, однако о первом ее представителе известно только имя, а даты его рождения в семье не знают. Тогда – в XVIII веке паспортов не выдавали.

«Мы уже из седьмого поколения, подрастает сын – он продолжит наше дело. Наше поколение выбрало основным цветом – оранжевый. Это цвет огня. Все изделия изготавливаем из красной глины. И каждый орнамент, каждый элемент имеет свое символическое значение. Наша команда впервые участвует в подобном мероприятии – мы участвовали в различных фестивалях только в Узбекистане. Сегодня приехали в Казахстан на такое значимое мероприятие. Актау нам очень понравился», - говорит гончар Рустам Зафаров.

Мастер вышивки по шелку – Насиба Исхакова и ее муж – художник Санжар Исхаков занимаются этим уже 24 года. Она вышивает по шелку – шелковыми нитями, он – рисует и придумывает сюжеты. Это искусство называется сюзане, то есть декоративная вышивка растительными и магическими узорами. Из умелых рук мастерицы выходят постельные принадлежности, чапаны.

«Чтобы вышить небольшую наволочку, уходит несколько дней, на чапан требуется примерно месяц, а на покрывало или скатерть – около двух месяцев. Меня научила этому искусству моя бабушка, а мама занималась керамикой. Сейчас мы работаем с мужем», - отмечает Насиба Исхакова.

Росписью по дереву занимается мастер из Узбекистана - Шавкат Хамроходжаев. Он украшает шкатулки, деревянные панно и часы, посуду. Среди интересных изделий мастера – шахматы, вырезанные из орешника.