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04.04.2025, 15:30

Около 100 волонтеров примут участие в открытии года «Актау – культурная столица тюркского мира»

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В рамках года «Актау – культурная столица тюркского мира» при Управлении по вопросам молодежной политики Мангистауской области создан специальный волонтерский штаб. Сегодня в составе штаба работают около 100 молодых волонтеров, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Штаб волонтеров работает по 5-ти основным направлениям. Стоит отметить, что в этнопоселениях работают около 30 волонтеров. Кроме того, 10 волонтеров оказывают услуги перевода для иностранных гостей. 

Волонтеры также работают за кулисами культурных мероприятий, способствуя высокому качеству их проведения», - говорит Наурызгуль Тажедин, главный специалист управления по вопросам молодежной политики Мангистауской области.

Стоит также отметить, что волонтеры встретили гостей из 5-ти стран, посетивших регион, и проинформировали их о мероприятии.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Какая может быть культурная столица, когда везде харчки, плевки, жвачки и т.д и т.п.
04.04.2025, 11:45
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