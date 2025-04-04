Около 100 волонтеров примут участие в открытии года «Актау – культурная столица тюркского мира»

В рамках года «Актау – культурная столица тюркского мира» при Управлении по вопросам молодежной политики Мангистауской области создан специальный волонтерский штаб. Сегодня в составе штаба работают около 100 молодых волонтеров, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Штаб волонтеров работает по 5-ти основным направлениям. Стоит отметить, что в этнопоселениях работают около 30 волонтеров. Кроме того, 10 волонтеров оказывают услуги перевода для иностранных гостей.

Волонтеры также работают за кулисами культурных мероприятий, способствуя высокому качеству их проведения», - говорит Наурызгуль Тажедин, главный специалист управления по вопросам молодежной политики Мангистауской области.

Стоит также отметить, что волонтеры встретили гостей из 5-ти стран, посетивших регион, и проинформировали их о мероприятии.