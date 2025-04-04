18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
504.34
556.34
5.97
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
04.04.2025, 15:31

«Дәстүр ауылы»: мы дали новое дыхание нашей традиции гостеприимства и разработали робота для мытья рук

Госинформзаказ 0 651

Сегодня на праздничном мероприятии, организованном в рамках года «Актау – культурная столица тюркского мира», этноаул «Дәстүр» города Жанаозен продемонстрировал робота, который помогает встречать гостей, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Робота зовут «Амалбек». Его задача - наливать воду на руки гостей, пришедших посмотреть выставку-ярмарку внутри юрты. Благодаря сенсорам он не прольет ни капли. Если поднести к нему руку близко, он нальет воду, а если отодвинуть - он остановится.


 
По словам автора идеи Ержана Камысбаева, в основе гостеприимства казахов существует традиция: если гость приезжает издалека, маленький ребенок помогает ему помыть руки. Авторы возродили эту традицию и создали современного робота по образу маленького ребенка.

«Совет молодых специалистов предприятия «Озенмунайгаз» совместно с сотрудником технопарка Yesenov university Рысжаном разработали робота, наливающего воду на руки гостей, по имени «Амалбек». Это работа, которую мы создали от имени «Озенмунайгаз» для выставки, организованной во время праздника «Әз-Наурыз», - говорит Ержан Камысбаев.

Также в юрте этноаула «Дәстүр» проходит выставка серебряных украшений. Предпринимательница Ляззат Базылбек, представляя продукцию, подчеркнула, что наши национальные украшения – это единственное в своем роде творение.

«Автор этих украшений  – ювелир из Актобе Болат Тилеубай. Мы работаем  вместе. Серебряные украшения, передающиеся по наследству от отца к сыну, от свекрови к невестке, являются свидетельствами истории и прошлого. Это ценные авторские произведения искусства, изготовленные вручную из чистого серебра. Изделия в нашей ювелирной галерее производятся в Актобе, привозятся в Мангистау и реализуются в зависимости от спроса», — говорит Ляззат Базылбек.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0
В Казахстане хотят изменить правила пенсионных выплатНовости Казахстана
13.03.2025, 11:47 0
Казахстан стремится вернуть земли, переданные России под военный полигонНовости Казахстана
12.03.2025, 16:42 0

Последние комментарии

< >
Список и контакты баз отдыха Актау
MelvinKeshy → [url=https://rutube.ru/channel/35006437/]Новости[/url]
Гибнут лебеди на побережье Каспия: экологи Мангистау взяли пробы воды
Aqtau_2023 → Экологам можно не напрягаться. Всё равно напишут что лебеди устали летать, вот и погибли. Виновных нет.
Как жители Актау смогут онлайн посмотреть праздничный концерт
bekenova → Дыбысы жоқ
Токаев и Урсула фон дер Ляйен обсудили визовый режим и редкоземельные ресурсы
Pluto 9701 → Европа привезла мыльные пузыри в обмен на наши природные ресурсы и облизывать наше чиновничество.
АНК ответила на громкие слухи о воссоединении Казахстана с Россией
дорожник → OpenSuser, да никто и не спорит. Независимость это самое главное