«Дәстүр ауылы»: мы дали новое дыхание нашей традиции гостеприимства и разработали робота для мытья рук

Сегодня на праздничном мероприятии, организованном в рамках года «Актау – культурная столица тюркского мира», этноаул «Дәстүр» города Жанаозен продемонстрировал робота, который помогает встречать гостей, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Робота зовут «Амалбек». Его задача - наливать воду на руки гостей, пришедших посмотреть выставку-ярмарку внутри юрты. Благодаря сенсорам он не прольет ни капли. Если поднести к нему руку близко, он нальет воду, а если отодвинуть - он остановится.





По словам автора идеи Ержана Камысбаева, в основе гостеприимства казахов существует традиция: если гость приезжает издалека, маленький ребенок помогает ему помыть руки. Авторы возродили эту традицию и создали современного робота по образу маленького ребенка.

«Совет молодых специалистов предприятия «Озенмунайгаз» совместно с сотрудником технопарка Yesenov university Рысжаном разработали робота, наливающего воду на руки гостей, по имени «Амалбек». Это работа, которую мы создали от имени «Озенмунайгаз» для выставки, организованной во время праздника «Әз-Наурыз», - говорит Ержан Камысбаев.

Также в юрте этноаула «Дәстүр» проходит выставка серебряных украшений. Предпринимательница Ляззат Базылбек, представляя продукцию, подчеркнула, что наши национальные украшения – это единственное в своем роде творение.