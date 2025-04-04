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04.04.2025, 15:35

Жители Актау смогут посетить мастер-класс с ремесленниками изТурции

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В рамках  «Актау – культурная столица тюркского мира» тюркоязычные народы собрались в Актау для продвижения общих ценностей, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Фото пресс-службы акима Мангистауской области

По словам Шуле Айдын, директора Измирского института передового опыта, в национальных костюмах турок и казахов есть много общего. По ее словам, подобное культурное мероприятие очень важно для продвижения общих ценностей. Мастера, впервые посетившие Актау, с радостью знакомятся с культурой казахского народа.

 Мы очень рады, что Актау стал культурной столицей тюркского мира. Мы привезли сюда наши изделия ручной работы, а именно вышивку и турецкий текстиль. Наши культуры и народное творчество имеют очень много общего. Например, наши свадебные платья напоминают казахскую одежду. Особенно похожи вышитые шелковые платья. Для нас большая честь участвовать в этом мероприятии от имени Турции. Это мой первый визит в Актау. Мы очень рады возможности близко познакомиться с культурой казахов, — говорит Шуле Айдын.

В этноауле «Шеберлер» пройдут мастер-классы по вышивке и работе с мрамором. Любой гость может присутствовать и ознакомиться с национальной продукцией турецкого народа.

В настоящее время мастер-классы для посетителей проводят 4 мастера. Они будут изготавливать и демонстрировать турецкие национальные продукты. Культурное мероприятие братских стран дает возможность увидеть творчество тюркоязычных народов и наши общие ценности», — говорит Шуле Айдын, директор Измирского института передового опыта.

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