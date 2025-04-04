Жители Актау смогут посетить мастер-класс с ремесленниками изТурции

Фото пресс-службы акима Мангистауской области

По словам Шуле Айдын, директора Измирского института передового опыта, в национальных костюмах турок и казахов есть много общего. По ее словам, подобное культурное мероприятие очень важно для продвижения общих ценностей. Мастера, впервые посетившие Актау, с радостью знакомятся с культурой казахского народа.

Мы очень рады, что Актау стал культурной столицей тюркского мира. Мы привезли сюда наши изделия ручной работы, а именно вышивку и турецкий текстиль. Наши культуры и народное творчество имеют очень много общего. Например, наши свадебные платья напоминают казахскую одежду. Особенно похожи вышитые шелковые платья. Для нас большая честь участвовать в этом мероприятии от имени Турции. Это мой первый визит в Актау. Мы очень рады возможности близко познакомиться с культурой казахов, — говорит Шуле Айдын.

В этноауле «Шеберлер» пройдут мастер-классы по вышивке и работе с мрамором. Любой гость может присутствовать и ознакомиться с национальной продукцией турецкого народа.