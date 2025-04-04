В сердце Мангистау – «Ғашықтар ауылы» - «Аул влюблённых»

В рамках церемонии открытия культурного года «Актау – культурная столица тюркского мира» в областном центре были созданы уникальные аулы, посвящённые национальному искусству и истории. Особое внимание привлёк «Ғашықтар ауылы» - «Аул влюблённых», ставший символом любви и преданности, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Этот аул, организованный Тупкараганским районом, представил зрителям театрализованные постановки и сценические зарисовки, основанные на любовных легендах, родившихся в степях Мангистау.

Одна из юрт, установленных на площади амфитеатра, была посвящена традициям и искусству. Здесь разыгрывались айтысы между юношами и девушками, демонстрировался обряд «Шашу», давались благословения «Бата», а также представлены национальные танцы, мастерство игры на домбре и традиционные юмористические диалоги между молодёжью.

В другой юрте была организована выставка на тему «История влюблённых Мангистау». Здесь посетители могли ознакомиться с историческими сведениями о героях знаменитых любовных эпосов, а также увидеть их одежду и предметы быта.

В «Ауле влюблённых» зрителям представили истории легендарных пар, чья любовь воспета веками: Курымсы и Кежек, Акбобек и Кайып, Акшора и Белтуран, Асалы и Кокетай, Каработа и Донкара.

Среди этих легенд особое место занимает история любви Акбобек и Кайыпа – несчастных влюблённых, которым не суждено было быть вместе. Их трагическая любовь глубоко запечатлелась в народной памяти. Песня Кайыпа, посвящённая Акбобек, стала гимном вечной любви. Она широко известна не только в Казахстане, но и среди казахов в Узбекистане, Таджикистане, Туркменистане, Каракалпакстане, Иране, Турции и Афганистане. Прошли века, но эта песня до сих пор живёт в народе.