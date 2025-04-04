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04.04.2025, 15:40

Мангистауская мастерица на протяжении 20 лет занимается рукоделием

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В рамках культурного года “Актау - столица тюркского мира” в Актау открыты ярмарки изделий национальных ремесел. На праздничном мероприятии мангистауские мастера представили публике свои лучшие работы, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Фото пресс-службы акима Мангистауской области

 Мастер Берик Саденов представил изделия из дерева, казахские изделия - Акмаржан Есболова, сумки с орнаментом, серьги, корзины, свадебные корзины мастерица Гульнар Сауытбаева, казахская одежда - швея Жадыра Есентаева, меховой цех: короткие шубы, красные, синие головные уборы и т.д. представил мастер ручной работы Шапагат Амантайулы.

Изделия, изготовленные мастерами региона, вызвали большой интерес и спрос среди гостей и жителей региона.

“В основном я занимаюсь шитьем приданого невесты. В настоящее время мы готовим и шьем подарки для свадьбы, предметы быта, необходимые для дома в национальных традициях. Необходимые для этого материалы мы привозим из магазина, а иногда и с рынка. У нас есть цех в селе Акшукур. Торговля идет онлайн. Сегодня на знаменательное мероприятие я привезла свои национальные изделия. Вот уже двадцать лет я живу в этой профессии», - сказала мастер рукоделия Гульнар Сауытбаева. 
 

Гульнара отметила, что в настоящее время у нее много заказов. Помимо свадеб, люди заказывают предметы национального колорита для личного использования. 

Также в рамках выставки-ярмарки были представлены изделия Алмагуль Жолдасовой (гипс, смола, бисероплетение), комплекты одеял “Құрақ көрпе” Айжамал Кусбековой, изделия из дерева Шалкара Серикулы, текстильные изделия Матибаевой Раушан, ручные поделки Раушан Сайын: шопперы, сумки, бешпент, бисерные и вязаные сумки, серьги, сувениры от Алмагуль Жолдасовой, Айсулу Темирбекова представила сумки и “Құрақ көрпе”.

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