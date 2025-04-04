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04.04.2025, 16:55

В селе Шеркала проходит мастер-класс по плетению камшы

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Более десятка мастеров из села Курык проводят мастер-класс по плетению камшы, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Фото пресс-службы акима Мангистауской области

 "Казахский народ издавна использовал камшы в повседневной жизни. Его делают из шкуры быка, верблюда , а также из шкуры 8-летнего козла. Сначала кожу разминают, затем обвязывают лентой, а затем обваливают. После плетения накладывают хлыст. Обычно ручка изготавливается из дерева, - говорит мастер плетения Марат Амантаев. 

Более 200 делегатов из Каракиянского района посетили международное мероприятие. Они также установили две юрты, одну железную юрту. Обычаи и традиции казахского народа удивляют и восхищают  иностранных гостей.

  Я специально приехал на международное мероприятие, которое состоится завтра. Это мероприятие очень важно для Казахстана. Проводится большая подготовка. Уверен, что это событие еще больше сблизит тюркские народы. Я восхищаюсь уникальной культурой казахского народа, - говорит руководитель телеканала “TRT Avaz” Юджелем Кылычкай. 

На выставке села Шеркала можно увидеть экспонаты каменного века, бронзового и раннего железного века. 

  Экспонатов много. Помимо местного населения, иностранные гости хотят узнать побольше об истории региона, интересуются традициями, снимают фото и видео. Мы также подробно рассказываем им историю Мангистау даем познавательную информацию, - говорит заведующая отделом Мангистауского государственного историко-культурного заповедника Айман Уалиханова. 

Также в селе Шеркала выставлены на продажу молочные, мясные, ремесленные изделия предпринимателей района.

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