Туркмены делятся историей своих всемирно известных ковров

Заведующая отделом Балканского областного историко-краеведческого музея Айнабат Сапарова знакомит гостей с национальными изделиями в этноауле «Шеберлер». Особый интерес публики вызвала история всемирно известного туркменского ковра.

Мы специально приехали из Туркменистана в Актау, культурную столицу тюркского мира, чтобы продемонстрировать ценности туркменского народа, а именно ювелирные изделия, наш знаменитый войлок и ковры. Туркменские ковры изготавливались в древние времена туркменскими племенами для различных целей, например, для юрт, занавесей на дверь и сумок. Ковер полностью изготовливали из шерсти, и у каждого племени были свои уникальные геометрические узоры. Туркменский народ бережно хранит это национальное наследие, как зеницу ока», — говорит Айнабат Сапарова.