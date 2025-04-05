В этногородке «Дархан дала» проходит Гала-концерт с участием зарубежных и местных артистов

На одной сцене фестиваля, объединившего тюркоязычные народы, прозвучали азербайджанские балабаны, киргизские комызы, турецкая баглама, туркменские дутары, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.
На маленькой сцене этногородка выступили около двадцати артистов из Туркменистана. Они пели национальные песни и танцевали родной танец «Күшдептіні», и покорили сердца зрителей.
Актау принял эстафету от города Анеу (Туркменистан). Этот город находится недалеко от нашей границы, и у нас одинаковое духовное сходство. Когда артисты выступают на сцене, публика их принимает хорошо. Мы покажем свое искусство и завтра, - говорит Азат Мухамметмырадов, начальник отдела Министерства культуры Туркменистана.
Перед публикой в Актау выступили и кыргызские артисты. Кобызист Талантбек Карабаев покорил публику песней «Ақ бақай» под музыкальное сопровождение кобыза. Артист, впервые приехавший в Актау, особенно восхищен гостеприимством жителей Мангистау.
Актау готовился к приезду гостей по особенному. Нам нравится здесь атмосфера. Когда я стоял на сцене, энтузиазм людей был необыкновенным. Вообще, вокруг особое настроение. Спасибо большое мангистаусцам и особенно за ваше гостеприимство», — сказал он.
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