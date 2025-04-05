На знаменательное торжество в Актау прибыли около 200 гостей из стран ТЮРКСОЙ

В Актау приехали около 200 гостей из тюркоязычных государств, среди которых почти 50 – официальные лица и руководители международных организаций. Кроме того, в честь этого праздника в город прибыли зарубежные артисты. Также множество жителей со всех уголков Казахстана стекаются в Актау, чтобы стать свидетелями этого грандиозного события.

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С вчерашнего дня здесь работают выставки, посвященные общим ценностям и традициям. Посетители могут увидеть не только национальные казахские изделия, но и ценные артефакты из Азербайджана, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана и Турции.

Актау стал третьим городом Казахстана, получившим статус «Культурной столицы тюркского мира». Ранее этот титул присваивался Астане и Туркестану. В разные годы другие страны также с успехом реализовывали этот престижный проект. Организаторами мероприятия в Актау выступили Международная организация ТЮРКСОЙ, Министерство культуры и информации Республики Казахстан и акимат Мангистауской области.

Торжественная церемония открытия состоится сегодня в 19:30 на главной сцене.