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05.04.2025, 15:35

«На нашу национальную одежду поступают заказы даже из-за рубежа» – бейнеуская швея Жанар Мендикулова

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В рамках открытия года «Актау – культурная столица тюркского мира» в областном центре проходят масштабные мероприятия.

Фото: ЦОК Мангистауской области
Фото: ЦОК Мангистауской области

«Аул батыров», возведённый на площадке амфитеатра, был организован Бейнеуским районом.

В этом событии приняли участие и представители известной в районе швейной студии «Жанар». Они специально прибыли в Актау, чтобы представить образцы национальной одежды. Здесь можно приобрести удобную верхнюю одежду в национальном стиле – шапаны, жадагаи и другие.

Мастерица, посвятившая себя швейному делу, жительница Бейнеу Жанар Мендикулова отметила, что среди заказчиков её продукции есть и покупатели из-за рубежа.

Изначально Жанар работала школьным учителем физкультуры и тренером по баскетболу, но со временем превратила швейное дело в источник дохода. Сегодня её изделия заказывают не только жители района и области, но и клиенты со всей страны через социальные сети. Были заказы даже из далёкой Америки, ближней России и холодной Норвегии.

Я шью национальную одежду из шерсти овец мериносов. Всё это можно назвать ручной работой. Вся продукция изготавливается в Бейнеу. Там у меня есть собственный швейный цех «Жанар». Есть возможность обучать специалистов. Через Центр занятости мы обеспечили работой семь человек. В студии также работает человек с ограниченными возможностями, - рассказала Жанар Мендикулова на культурном мероприятии в Актау.

Умело управляя иглой и ниткой, превращая разные виды ткани в элегантные наряды, эта женщина стала примером для многих. За более чем десять лет она обеспечила работой свыше десяти человек в районе.

Недавно я приняла на работу девушку с нарушением слуха по программе субсидирования. С 2014 года я работаю в этой сфере. Свой трудовой путь начала в 1987-1991 годах как учитель физкультуры в школе. Я – тренер по баскетболу. После обретения независимости страны получила диплом бухгалтера и проработала в этой сфере 16 лет. 11 лет назад я пришла в швейное дело. Ни разу об этом не пожалела. Освоив три совершенно разные профессии, я убедилась, что можно добиться успеха в любом деле, - делится Жанар.

Она считает объявление Актау культурной столицей Тюркского мира большой возможностью для себя, ведь её изысканные и ценные наряды смогут увидеть и оценить гости из разных стран.

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