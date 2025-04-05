В Актау проходит ярмарка сельхозпродукции

В рамках проекта «Актау – культурная столица тюркского мира» городским отделом предпринимательства и сельского хозяйства организована ярмарка сельскохозяйственной продукции, сообщает пресс-служба акимата города.
На ярмарке продукция реализуется по ценам ниже рыночных. В мероприятии участвуют 80 предпринимателей, включая местных товаропроизводителей и оптовых поставщиков. Посетителям предлагают социально значимые продовольственные товары, мясную и молочную продукцию, колбасы, сухофрукты, мёд и шубат.
Отметим, что ярмарка сельхозпродукции продлится до 17:00.
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