В Актау проходит ярмарка сельхозпродукции

Фото: Актауский городской акимат

На ярмарке продукция реализуется по ценам ниже рыночных. В мероприятии участвуют 80 предпринимателей, включая местных товаропроизводителей и оптовых поставщиков. Посетителям предлагают социально значимые продовольственные товары, мясную и молочную продукцию, колбасы, сухофрукты, мёд и шубат.

Отметим, что ярмарка сельхозпродукции продлится до 17:00.