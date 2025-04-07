Иностранным гостям были вручены специальные награды и подарки от имени акима Мангистауской области

Артистам и гостям, принявшим участие в международном мероприятии «Актау – культурная столица тюркского мира», были вручены специальные награды и подарки от имени акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая.
Церемония открытия мероприятия «Актау – культурная столица тюркского мира» прошла на высоком уровне. Мы считаем, что этот масштабный проект укрепляет единство тюркских народов и усиливает их сотрудничество, - сказала руководитель Мангистауского областного театра кукол Фарида Атакеева.
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