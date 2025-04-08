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08.04.2025, 10:37

Танцевальный конкурс «Түркі биінің ырғағы» торжественно открыли в Актау

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Состоялось торжественное открытие международного танцевального фестиваля «Түркі биінің ырғағы», проводимого в рамках года «Актау – культурная столица тюркского мира», сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

В церемонии открытия фестиваля участвовали заместитель акима Мангистауской области Тилеген Абишев, аким Актау Абилкаир Байпаков, генеральный секретарь Международной организации ТЮРКСОЙ Султан Раев. Среди гостей также директор Организации ТЮРКСОЙ, заслуженный деятель РК Арман Нурмухамедов, заслуженный артист Кыргызстана, балетмейстер Талант Осмонов и другие почетные гости. 

К собравшимся обратился гендиреутор ТЮРКСОЙ Султан Раев, который подчеркнул, что этот фестиваль стал счастливой возможностью собраться вместе, обменяться опытом и вдохновением. 

 Прямо сейчас этот вечер объединяет лучших профессионалов своего дела, любителей искусства, профессиональных танцоров и настоящих ценителей искусства. Хочу выразить искреннюю благодарность организации ТЮРКСОЙ и организаторам данного мероприятия, внесшим значительный вклад в усиление интеграции тюркских государств. Пусть крепнет единство тюркского народа, - сказал Султан Раев.

Как отметил заместитель акима области Тилеген Абишев, основная цель фестиваля — популяризация национального танцевального искусства на международном уровне, расширение культурных и творческих связей между тюркоязычными странами.

 Мы верим, что мастера искусства, участвующие в мероприятии, не только обменяются опытом, но и добьются новых творческих успехов. Двухдневный фестиваль не только раскроет удивительные грани нашего национального танца, но и предоставит возможность ощутить традиции и дух каждой нации. Желаю успехов всем творческим коллективам, выступающим на сцене, где пересекаются знания и опыт, дух и искусство, - подчеркнул Тилеген Абишев.

На вечере выступил первый в Казахстане мультинациональный ансамбль песни и танца «Бірлік» под руководством лауреата международных конкурсов Анель Марабаевой. Этот ансамбль называют ярким примером того, как молодёжь может объединиться вокруг общей идеи и совместно творить на благо общества. Молодые талантливые исполнители песни и танца разных этносов оттачивают мастерство под руководством мэтров разных стран с большим опытом работы.

Артисты «Бірлік» исполнили древний казахский танец «Кара жорга», который давно стал визитной карточкой казахов на международных концертах. Примечательно, что ансамбль поддержали зрители, которые танцевали вместе с артистами, проявив патриотизм и любовь к национальной культуре. 

На мероприятии также выступили местные артисты, прозвучало множество известных и популярных композиций.

Добавим, что на фестивале выступят девять танцевальных коллективов.

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