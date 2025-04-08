Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ высоко оценил прошедшее в Актау мероприятие

Вчера, 7 апреля, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай встретился с генеральным секретарем Международной организации ТЮРКСОЙ Султаном Раевым. На встрече были подведены итоги церемония открытия международного мероприятия «Актау – культурная столица тюркского мира», состоявшегося 5 апреля, и обсуждены планы на будущее, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Стороны обменялись мнениями о качестве и содержании культурных мероприятий, запланированных до конца года.

На встрече генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев отметил, что важное мероприятие было организовано на высоком уровне, выразив благодарность.

Столь масштабное, значимое и идеологически глубокое мероприятие еще никогда не проводилось. На самом деле я не ожидал, что это произойдет. В этноауле мы стали свидетелями настоящего братства и единение людей, проявивших истинное гостеприимство. Участники и артисты очень довольны, - сказал Султан Раев.

В своем выступлении аким области Нурдаулет Килыбай остановился на историко-культурной самобытности Мангистау.