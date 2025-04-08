Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ высоко оценил прошедшее в Актау мероприятие

Вчера, 7 апреля, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай встретился с генеральным секретарем Международной организации ТЮРКСОЙ Султаном Раевым. На встрече были подведены итоги церемония открытия международного мероприятия «Актау – культурная столица тюркского мира», состоявшегося 5 апреля, и обсуждены планы на будущее, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.
Стороны обменялись мнениями о качестве и содержании культурных мероприятий, запланированных до конца года.
На встрече генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев отметил, что важное мероприятие было организовано на высоком уровне, выразив благодарность.
Столь масштабное, значимое и идеологически глубокое мероприятие еще никогда не проводилось. На самом деле я не ожидал, что это произойдет. В этноауле мы стали свидетелями настоящего братства и единение людей, проявивших истинное гостеприимство. Участники и артисты очень довольны, - сказал Султан Раев.
В своем выступлении аким области Нурдаулет Килыбай остановился на историко-культурной самобытности Мангистау.
Глава государства Касым-Жомарт Кемелулы Токаев отметил, что «дальнейшее укрепление сотрудничества народов, имеющих одни корни и традиции, является нашим общим долгом». Действительно, невозможно не иметь культуры в том месте, где родились такие великие личности, как Абыл и Есир, Кашаган, Сугир и Абиш Кекилбаев. Это источник духовности, центр культуры. Около 100 тысяч человек собрались на мероприятии «Актау – столица тюркского мира» и доказали культурный потенциал Мангистау. Уверен, что до конца года мы проведем запланированные мероприятия на таком же высоком уровне, - сказал Нурдаулет Килыбай.
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