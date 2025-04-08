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08.04.2025, 10:44

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ высоко оценил прошедшее в Актау мероприятие

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Вчера, 7 апреля, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай встретился с генеральным секретарем Международной организации ТЮРКСОЙ Султаном Раевым. На встрече были подведены итоги церемония открытия международного мероприятия «Актау – культурная  столица тюркского мира», состоявшегося 5 апреля, и обсуждены планы на будущее, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Стороны обменялись мнениями о качестве и содержании культурных мероприятий, запланированных до конца года.

На встрече генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев отметил, что важное мероприятие было организовано на высоком уровне,  выразив благодарность. 

 Столь масштабное, значимое и идеологически глубокое мероприятие еще никогда не проводилось. На самом деле я не ожидал, что это произойдет. В этноауле мы стали свидетелями настоящего братства и единение людей, проявивших истинное гостеприимство. Участники и артисты очень довольны, - сказал Султан Раев.

В своем выступлении аким области Нурдаулет Килыбай остановился на историко-культурной самобытности Мангистау.

 Глава государства Касым-Жомарт Кемелулы Токаев отметил, что «дальнейшее укрепление сотрудничества народов, имеющих одни корни и традиции, является нашим общим долгом». Действительно, невозможно не иметь культуры в том месте, где родились такие великие личности, как Абыл и Есир, Кашаган, Сугир и Абиш Кекилбаев. Это источник духовности, центр культуры. Около 100 тысяч человек собрались на мероприятии «Актау – столица тюркского мира» и доказали культурный потенциал Мангистау. Уверен, что до конца года мы проведем запланированные мероприятия на таком же высоком уровне, - сказал Нурдаулет Килыбай.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Ed Word
Ed Word
Мероприятие прошло хорошо, такие события не могут не радовать. Но Аким должен заботиться не только о картинке которую делают артисты, актеры и ивент агенства, акимат должен позаботиться в первую очередь об инфраструктуре и организации. Пожалуйста сделайте спуск в 15 мкр от Таншолпана к 52 дому чтобы там были безопасный лестничный спуск и дороги, освещение, лавочки, камеры, урны, этот спуск и так не пустует, а в праздники по нему проходят тысячи людей, при этом он самый не оснащенный в городе по сравнению с другими спусками, просто старые лестницы со сколами и убитые, размытые дороги без пешеходных дорожек. Не перекрывайте в следующий раз единственные въезды бетонными блоками, чтобы пожарная или скорая службы могли добраться до домов бесприпядственно. И снабдите дполнительными туалетами окрестности проведения мероприятий, чтобы гости не справляли нужду за углом или в подъезде и будет всем счастье.
09.04.2025, 03:31
Dushman
Dushman
а курс доллара 523 тенге... Что еще нам нужно сделать, что бы мы зажили?
08.04.2025, 07:04
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