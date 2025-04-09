Пресечены факты растраты бюджетных средств на основе результатов мониторинга департамента аудита

Департаментом внутреннего государственного аудита по Мангистауской области в рамках перехода от пост-аудита к превентивному контролю проводится «Онлайн бюджетный мониторинг», позволяющий в реальном режиме дистанционно отслеживать зарплатные платежи.

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Данный модуль на постоянной основе выгружает платежи с высоким риском нарушения бюджетного законодательства. Департамент на основе полученных данных проводит мониторинг необоснованного перечисления бюджетных средств на карт-счета физических лиц под видом выплаты заработной платы в учреждениях образования и спорта области.

Департаментом выявлено 48 случаев рисков растраты бюджетных средств путем необоснованного завышения заработной платы на сумму 75 551 343 тенге 54 тиын.

Бюджетные средства присваивались путем бесконтрольного завышения сумм заработной платы, отпускных.

В бюджет возвращены 5 835 937 тенге 11 тиын, 6 172 155 тенге 98 тиын возвращены на счет непосредственно учреждения.

Так, к примеру, в КГУ «Общеобразовательная школа Бейнеу» отдела образования по Бейнеускому району завучу школы необоснованно завышена заработная плата на сумму 549 487 тенге.

На основании письма департамента необоснованно выплаченные средства в виде заработной платы возвращены в бюджет области.

Главный бухгалтер школы за допущенное нарушение привлечен к дисциплинарной ответственности в виде «Замечание».

Также выявлено необоснованное превышение зарплаты инструктору по физической подготовке КГУ «Общеобразовательной школы Куйкен» отдела образования по Бейнеускому району на сумму 2 570 425 тенге.

Указанные средства после письма департамента сражу же возмещены в бюджет области в полном объеме, главный бухгалтер и бухгалтер школы привлечены к дисциплинарной ответственности в виде «Строгий выговор».

Еще одним из ярких примеров является КГУ «Общеобразовательная школа №9» отдела образования по городу Актау, там главный бухгалтер необоснованно завысила себе заработную плату на сумму 1 113 125 тенге.

Указанные средства после письма департамента возмещены в бюджет в полном объеме.

Наряду с этим модуль «Онлайн бюджетный мониторинг» расширен, теперь департамент, кроме объектов образования и спорта, мониторит также сферы здравоохранения и культуры.