18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.57
566.59
6.05
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
09.04.2025, 13:02

Пресечены факты растраты бюджетных средств на основе результатов мониторинга департамента аудита

Госинформзаказ 0 645

Департаментом внутреннего государственного аудита по Мангистауской области в рамках перехода от пост-аудита к превентивному контролю проводится «Онлайн бюджетный мониторинг», позволяющий в реальном режиме дистанционно отслеживать зарплатные платежи.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Данный модуль на постоянной основе выгружает платежи с высоким риском нарушения бюджетного законодательства. Департамент на основе полученных данных проводит мониторинг необоснованного перечисления бюджетных средств на карт-счета физических лиц под видом выплаты заработной платы в учреждениях образования и спорта области.

Департаментом выявлено 48 случаев рисков растраты бюджетных средств путем необоснованного завышения заработной платы на сумму 75 551 343 тенге 54 тиын.

Бюджетные средства присваивались путем бесконтрольного завышения сумм заработной платы, отпускных.

В бюджет возвращены 5 835 937 тенге 11 тиын, 6 172 155 тенге 98 тиын возвращены на счет непосредственно учреждения.

Так, к примеру, в КГУ «Общеобразовательная школа Бейнеу» отдела образования по Бейнеускому району завучу школы необоснованно завышена заработная плата на сумму 549 487 тенге.

На основании письма департамента необоснованно выплаченные средства в виде заработной платы возвращены в бюджет области.

Главный бухгалтер школы за допущенное нарушение привлечен к дисциплинарной ответственности в виде «Замечание».

Также выявлено необоснованное превышение зарплаты инструктору по физической подготовке КГУ «Общеобразовательной школы Куйкен» отдела образования по Бейнеускому району на сумму 2 570 425 тенге.

Указанные средства после письма департамента сражу же возмещены в бюджет области в полном объеме, главный бухгалтер и бухгалтер школы привлечены к дисциплинарной ответственности в виде «Строгий выговор».

Еще одним из ярких примеров является КГУ «Общеобразовательная школа №9» отдела образования по городу Актау, там главный бухгалтер необоснованно завысила себе заработную плату на сумму 1 113 125 тенге.

Указанные средства после письма департамента возмещены в бюджет в полном объеме.

Наряду с этим модуль «Онлайн бюджетный мониторинг» расширен, теперь департамент, кроме объектов образования и спорта, мониторит также сферы здравоохранения и культуры.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе ГрузииНовости Казахстана
07.04.2025, 14:52 0
Сколько казахстанцы будут отдыхать на праздничные дни в маеНовости Казахстана
01.04.2025, 09:57 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0

Последние комментарии

< >
Михаил Ефремов вышел из колонии
Aqtau_2023 → Ефремов молодец, ДТП-убийство человека-5 лет в колонии и УДО.
Снизить налоги на старые авто до 50% хотят в Казахстане
Aqtau_2023 → Вместо того чтобы при покупке новых или ввозимых машин убрать утильсбор и первоначалку, они налог на старые машины понижают. Видимо я не там учился.
В Актау за пять дней из окон квартир выпали трое малышей
Галина63 → Обращаюсь ко всем родителям! Блокиратор на окно стоит всего 850 тенге в каспий магазине. Устанавливается за 15 минут. Там внутри стальной трос, его не порвать, закрывается такой блокиратор на ключик,…
Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ высоко оценил прошедшее в Актау мероприятие
Ed Word → Мероприятие прошло хорошо, такие события не могут не радовать. Но Аким должен заботиться не только о картинке которую делают артисты, актеры и ивент агенства, акимат должен позаботиться в первую оче…
Импорт яиц приостановлен: Минсельхоз ввёл полугодовой запрет
Aqtau_2023 → Это для того чтобы цену на мелкие яйца поднять.