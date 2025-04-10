Общество без долгов: должникам в Мангистау оказали юридическую помощь

В Мангистауской области до конца года по проекту «Общество без границ» планируется обучить 12 800 человек. Об этом сообщила заместитель председателя Мангистауского областного отделения партии «Аманат» Анар Шамшадинова.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

По словам спикера, в настоящее время в рамках проекта call-центры функционируют в Жанаозене и Актау. Здесь специалисты работают над информированием граждан, имеющих долги, и регистрируют их документы в юридическом совете.

Проект «Общество без долгов» в этом году проходит в новом формате. То есть в рамках проекта юридическая помощь будет оказываться только гражданам, имеющим задолженность более 90 дней. В стране насчитывается 1,5 млн должников, из них более 42 тысячи – жители Мангистауской области. Это не просто цифра, за ней стоят судьбы тысяч людей. В связи с этим, в этом году в регионе планируется обучить 12 800 человек, из них 70% (8 960 человек) пройдут обучение в онлайн-формате, а 30% (3 840 человек) – в офлайн-формате, - пояснила Анар Шамшадинова.

В ходе брифинга юрист проекта «Общество без долгов» Гульмира Курбанова отметила, что для решения проблем должников организованы юридические консультационные службы.

Раньше для получения юридической помощи гражданам приходилось проходить очное обучение в проекте и получать сертификат. С этого года юридическая помощь по вопросам реструктуризации задолженности и банкротства будет оказываться в режиме онлайн. Кроме того, работает call-центр, который отвечает на вопросы граждан и предоставляет бесплатные консультации по сопровождению документов, - проинформировала юрист Гульмира Курбанова.

По словам эксперта проекта «Общество без долгов» Айболата Айткали, вся информация предоставлена на сайте qogamfin.kz.