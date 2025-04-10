Общество без долгов: должникам в Мангистау оказали юридическую помощь

В Мангистауской области до конца года по проекту «Общество без границ» планируется обучить 12 800 человек. Об этом сообщила заместитель председателя Мангистауского областного отделения партии «Аманат» Анар Шамшадинова.
По словам спикера, в настоящее время в рамках проекта call-центры функционируют в Жанаозене и Актау. Здесь специалисты работают над информированием граждан, имеющих долги, и регистрируют их документы в юридическом совете.
Проект «Общество без долгов» в этом году проходит в новом формате. То есть в рамках проекта юридическая помощь будет оказываться только гражданам, имеющим задолженность более 90 дней. В стране насчитывается 1,5 млн должников, из них более 42 тысячи – жители Мангистауской области. Это не просто цифра, за ней стоят судьбы тысяч людей. В связи с этим, в этом году в регионе планируется обучить 12 800 человек, из них 70% (8 960 человек) пройдут обучение в онлайн-формате, а 30% (3 840 человек) – в офлайн-формате, - пояснила Анар Шамшадинова.
В ходе брифинга юрист проекта «Общество без долгов» Гульмира Курбанова отметила, что для решения проблем должников организованы юридические консультационные службы.
Раньше для получения юридической помощи гражданам приходилось проходить очное обучение в проекте и получать сертификат. С этого года юридическая помощь по вопросам реструктуризации задолженности и банкротства будет оказываться в режиме онлайн. Кроме того, работает call-центр, который отвечает на вопросы граждан и предоставляет бесплатные консультации по сопровождению документов, - проинформировала юрист Гульмира Курбанова.
По словам эксперта проекта «Общество без долгов» Айболата Айткали, вся информация предоставлена на сайте qogamfin.kz.
Для регистрации на курс необходимо заполнить форму на сайте qogamfin.kz. Участники проекта будут повышать свою грамотность в очном формате, в одной группе обучается до 50 человек. Продолжительность лекции – 3 рабочих дня. Участникам также гарантирована юридическая помощь во время обучения. Они индивидуально проверяют кредитную историю каждого заемщика и дают рекомендации по облегчению долгового бремени. Студенты, которые примут участие в проекте и завершат его, получат сертификат, - заключил Айболат Айткали.
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