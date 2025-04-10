В порту Курык спустили на воду новое сухогрузное судно

Сегодня, 10 апреля, на причале терминала Саржа в морском порту Курык состоялся спуск на воду нового сухогруза. Судно названо в честь Насипкали Марабаева, заслуженного нефтяника Казахстана, почетного гражданина Актау. Данный водный транспорт находится под управлением совместного казахско-арабского судоходного предприятия, которое начинает свою работу.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

В церемонии приняли участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, председатель Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта РК Жанибек Тайжанов, заместитель директора по морским проектам ТОО «Лукойл Лубрикантс Центральная Азия» Алик Айдарбаев, а также ветераны нефтегазовой отрасли, общественные деятели и семья Насипкали Марабаева.

В рамках мероприятия состоялась торжественная церемония презентации корабля в соответствии с морскими традициями.

С открытием нового предприятия собравшихся поздравил аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил стратегическое значение транспортной логистики для нашей страны и дал конкретные поручения по ее развитию. Сегодняшнее событие доказывает, что эти задачи успешно реализуются. Насипкали Марабаев – человек, внесший неоценимый вклад в развитие страны. Его имя известно и за пределами Мангистау. Наш долг – показывать будущим поколениям пример упорного труда и нравственной жизни. Поздравляю всех вас с этим историческим моментом!, - сказал Нурдаулет Килыбай.

Судно «Насипкали Марабаев», оснащенное современным оборудованием, предназначено для перевозки сухих и общих грузов. Грузоподъемность – 7000 тонн, длина – 136 м, ширина – 16 м, высота – 7 м. Судно, приспособленное к эксплуатации в различных климатических условиях, может также выходить в открытые море и реки. На судне работает квалифицированный казахстанский экипаж из 14 человек.

В ходе мероприятия председатель Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства финансов Республики Казахстан Жанибек Тайжанов отметил, что проекты по развитию Транскаспийского международного коридора будут продолжены.

В завершение церемонии открывшая совместное судоходное предприятие казахстанская компания Semurg Invest и компания Freeseas Container Shipping из ОАЭ подписали меморандум о привлечении инвестиций в новые суда на Каспийском море. К 2027 году компания планирует увеличить количество судов до шести.

Стоит отметить, что в настоящее время отечественная компания «Semurg Invest» продолжает строительство многофункционального морского терминала «Саржа» в районе Курыка. В рамках проекта планируется построить шесть морских терминалов. Данные терминалы позволят увеличить пропускную способность Транскаспийского коридора к 2030 году до 5 млн тонн сухих грузов и более 7 млн тонн наливных грузов в год.