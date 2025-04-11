Многопрофильная клиника «Sofie Medgroup» (поликлиника) вошла в ТОП-5 лучших медорганизаций Казахстана: руководство Мангистау вручило благодарственные письма коллективу

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

В связи с этим значимым достижением 10 апреля 2025 года клинику с официальным визитом посетили заместитель акима Мангистауской области Аббат Жангирханович Урисбаев и руководитель управления здравоохранения области Бекболат Уразбаевич Избасаров. В рамках визита они вручили благодарственные письма от имени акима Мангистауской области Нурдаулета Игиликовича Килыбая генеральному директору многопрофильной клиники Амангалиеву Сергею Викторовичу и главному врачу Центра ПМСП Джалмухамбетовой Ирине Сакеновне.

Клиника «Sofie Medgroup» вошла в список лучших медицинских организаций страны – это действительно большое достижение, и мы хотели лично поздравить вас с этим успехом. За этим стоит многолетний, кропотливый труд коллектива, внимание к пациенту, внедрение современных подходов к лечению и организации медуслуг. У вашей клиники есть история, признание на региональном и республиканском уровне, и это – заслуженный результат. Аким области Нурдаулет Игиликович высоко оценил вклад «Sofie Medgroup» в развитие региональной медицины и просил передать вам благодарность, - отметил Аббат Урисбаев в своём выступлении.

Благодаря клинике «Sofie Medgroup» Мангистауская область вошла в пятёрку лучших в республиканском рейтинге, составленном Национальным научным центром развития здравоохранения. Это ваша заслуга – заслуга всей команды, которая ежедневно работает для людей. Отдельную благодарность хочу выразить руководству клиники «Sofie Medgroup». Вы все знаете подходы Сергея Викторовича – это человек, который всегда стремится к нововведениям, к инновациям. Мы знаем, что в «Sofie Medgroup» успешно реализованы значимые шаги на пути к совершенствованию операционных процессов. Среди них – внедрение раздельного учета финансовой аналитики, интеграция медико-информационной системы с 1С бухгалтерией, а также успешное прохождение и получение высшей категории. Кроме того, на базе клиники открыт центр компетенции, который будет предоставлять образовательные курсы для специалистов со всего Казахстана. В «Sofie Medgroup» также был открыт новый отдел госпитальной формации, что значительно расширяет спектр предоставляемых услуг… Мы всё это видим, и, самое главное – оцениваем по достоинству. Аким области также отметил ваш вклад в развитие медицины в Мангистауской области. Желаем вам процветания и успехов!, - подчеркнул Бекболат Избасаров.

Рейтинговая оценка проводилась Национальным научным центром развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой при Министерстве здравоохранения РК. В исследовании приняли участие 772 медицинские организации из 20 регионов Казахстана, в том числе 385 учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Ключевыми критериями для составления рейтинга стали:

уровень удовлетворённости пациентов;

качество медицинских услуг;

соблюдение стандартов оказания помощи;

комфортные и безопасные условия для пациентов и персонала.

«Sofie Medgroup» стала единственной клиникой от Мангистауской области, вошедшей в ТОП-5 лучших организаций страны в категории ПМСП. Это признание – результат командной работы, преданности делу и стремления к постоянному совершенствованию.