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14.04.2025, 10:37

В Мангистау стартовало строительство визит-центра «Бозжыра»

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В урочище Бозжыра на территории Мангистауской области 13 апреля состоялась закладка капсулы строительства нового туристического проекта. Визит-центр, который будет возведен в современном стиле, предоставит путешественникам все необходимые удобства и комфорт. Здесь будут построены визит-центр, этнокафе и площадки для глэмпинга.

Фото предоставлено пресс-службой акима Мангистауской области
Фото предоставлено пресс-службой акима Мангистауской области

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, присутствовавший на церемонии закладки капсулы строительства визит-центра, отметил важность нового объекта для региона.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил конкретную задачу по развитию туризма в таких исторических и живописных местах, как Бозжыра. Сегодня сделан первый шаг в этом направлении. В мире всего несколько мест с такой захватывающей дух красотой. Мы намерены превратить это место в современный туристический центр, сохранив при этом его исторические, сакральные корни. Хотя создание благоприятных условий для туристов – это одна из задач, наша главная цель – дать возможность местным жителям получить эффект от реализации проекта. Жители близлежащих населенных пунктов могут получить дополнительный доход за счет продажи сельскохозяйственной продукции. Мы считаем, что этот проект не только разовьет туристический потенциал региона, но и даст положительный импульс экономике региона, - сказал Нурдаулет Килыбай.

Проект состоит из 17 глэмпинг-павильонов, 50 гостиничных номеров, визит-центра общей площадью 450 квадратных метров и этнокафе.

Строительство комплекса будет осуществляться за счет частных средств отечественного инвестора – ТОО «Pana Asia». По словам авторов проекта, визит-центр полностью соответствует экологическим требованиям и принципам устойчивого туризма.

Визит-центр спроектирован с учетом требований охраны окружающей среды. Предусматриваются такие решения, как системы биологической очистки, сортировка отходов и использование солнечной энергии. Создание всех условий для туристов – наша главная цель. Мы также уделяем внимание популяризации казахской национальной кухни и традиционных ценностей, - говорит руководитель проекта Сауле Джанабаева.

Комплекс, призванный развивать туристический потенциал региона, планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году.

Жители региона также выразили свою поддержку успешному запуску данного проекта.

Мы рады, что началось строительство долгожданного комплекса. Экономика Мангистау теперь может опираться не только на нефть, но и на туризм. Мы поддерживаем строительство комплекса, он даст возможность местным предпринимателям заниматься развитием собственного дела, - отметил депутат областного маслихата, житель Жанаозена Шарип Акжигитов.

Кроме того, аким области осмотрел ход строительства пункта придорожного сервиса на пути к урочищу Бозжыра. На территории объекта, площадь которого составляет 12 гектаров, имеются информационные щиты для туристов, пункт общественного питания и небольшая база отдыха. Ожидается, что объект будет введен в эксплуатацию в 2026 году.

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