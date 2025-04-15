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15.04.2025, 14:38

При акимате Мангистауской области открыт Центр приема граждан

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Сегодня, 15 апреля, в здании  акимата Мангистауской  области открылся Центр приема граждан. Глава региона Нурдаулет Килыбай ознакомился с работой нового объекта и пожелал центру успехов в деятельности, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Основная цель центра — предоставление качественных услуг, создание комфортных и доступных условий для населения. При этом, для оказания комплексной поддержки гражданам предусмотрены специальная консультационная зона, детский уголок, уголок самообслуживания, отдел приема граждан, а также кабинеты медицинской и психологической помощи.

Кроме того, специалисты Государственной корпорации «Правительство для граждан» (ЦОН) также будут оказывать услуги населению в зоне консультаций.

В рамках услуг Центра приема граждан жители могут подать заявления в любой государственный орган и получить профессиональную консультацию от представителей областных управлений. Также возможна запись на личные приемы руководителей государственных органов и их заместителей.

Аким области Нурдаулет Килыбай отметил, что центр должен способствовать оперативному и эффективному решению насущных проблем граждан, и поручил специалистам оказывать качественные и своевременные услуги жителям, обращающимся за услугами в рамках закона.

Центр, расположенный в 14 микрорайона (здание №1) г. Актау,  работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:30 час. Перерыв на обед с 12:30 до 14:00.

Контактный номер:
8 (7292) 46-21-11 (внутренний 1088)

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