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16.04.2025, 17:15

В Мангистауской области объявлен конкурс на самую «Полиэтническую семью»

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В честь 30-летия Ассамблеи народа Казахстана по инициативе акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая, в целях укрепления дружбы и согласия между представителями разных этносов региона, объявлен конкурс на самую «Полиэтническую семью».

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Положение о проведении конкурса «Полиэтническая семья», приуроченного к 30-летию Ассамблеи народа Казахстана
 
Общие положения
1. Конкурс «Полиэтническая семья» (далее — Конкурс), приуроченный к 30-летию Ассамблеи народа Казахстана, проводится и организуется Ассамблеей народа Казахстана Мангистауской области.
2. Цель конкурса: укрепление дружбы и согласия между представителями различных этносов в Казахстане; уважение к культуре, традициям и единству полиэтнических семей; пропаганда семейных ценностей.
3. Организация и проведение конкурса
3.1. Организатором конкурса является Ассамблея народа Казахстана Мангистауской области.
3.2. Организационный комитет утверждает условия и положение конкурса.
3.3. Оценку участников осуществляет жюри.
3.4. Для награждения победителей конкурса предусмотрен призовой фонд.
 
4. Сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в онлайн-формате по всей области.
 
5. Участники конкурса
5.1. Участниками конкурса могут стать жители Мангистауской области (полиэтнические  семьи).
5.2. Для участия необходимо до 18 апреля 2025 года направить на электронный адрес Ank.konkurs@mail.ru подтверждающие документы (в составе семьи должно быть не менее 5 различных этносов, необходимо предоставить документы, подтверждающие родственные связи), а также фото- и видеоматериалы (видео продолжительностью до 3 минут). Все поступившие материалы будут опубликованы в социальных сетях.
 
6. Условия и порядок проведения конкурса
6.1. Конкурс проводится согласно утвержденному положению.
6.2. Формат конкурса — онлайн.
Условия участия:
6.3. Презентация семьи, этнического состава и истории (в виде видеоролика или фотослайд-шоу);
6.4. Культурное наследие (каждая семья представляет один из обрядов, национальное блюдо, танец или песню своего этноса — в виде видеоролика, фотоколлажа или театрализованной постановки);
6.5. Творческая работа (дети или вся семья могут представить литературное произведение, стихотворение, рисунок или изделие ручной работы).
 
7. Определение победителей
7.1. Все собранные материалы (фото, видео) публикуются в социальных сетях. Победители определяются по решению жюри и результатам голосования в соцсетях.
 
8. Дисциплинарные правила
8.1. Участники обязаны представить все необходимые материалы в соответствии с установленным положением.
 
9. Награждение
9.1. Согласно решению жюри, победители определяются по следующим критериям: творческий подход, самобытность, глубокое представление культуры, идея единства и дружбы. Победители будут награждены в номинациях:
​•​«Самая полиэтническая семья»
​•​«Творческая семья»
​•​«Умелая семья»
​•​«Приз зрительских симпатий»

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