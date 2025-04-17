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17.04.2025, 16:59

В Мангистау активно развивают автобусный парк для городских и пригородных маршрутов

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В Мангистауской области для повышения доступности общественного транспорта и улучшения качества обслуживания населения реализуются комплексные мероприятия по развитию городских и пригородных маршрутов общественного транспорта. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области Адайбек Калиев.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области
Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

По словам спикера, на сегодняшний день на территории области 13 перевозчиков обеспечивают пассажирские перевозки 336 автобусами по 77 маршрутам.

В том числе шесть перевозчиков 131-м автобусом по 21 маршруту, обслуживающих внутригородские и пригородные маршруты Актау и Жанаозена. В настоящее время уровень обновления автобусов в области составляет 90%. В 2025 году этот показатель планируется довести до 97%. В этих целях планируется дополнительно закупить 124 новых автобуса. На межрайонные маршруты – 27 автобусов, на внутригородские и пригородные маршруты Актау – 10 автобусов, на Мунайлинский район – 14 автобусов, на внутригородские и пригородные маршруты Жанаозена – 35 автобусов, на Бейнеуский район – 38 автобусов. С марта 2025 года запущены новые межобластные маршруты из Актау в города Атырау, Актобе и Уральск. В дальнейшем планируется открытие международных и межобластных регулярных маршрутов в Астрахань и Нукус.

В Актау в настоящее время действуют 11 регулярных и 2 вечерних автобусных маршрута. Всего эти маршруты обслуживают 98 современных автобусов. Доля обновления автобусов составляет 100%. По итогам 2024 года пассажиропоток составил 18 миллионов человек, что на 30% больше, чем в 2023 году. Планируется открытие двух новых маршрутов №13 и №14, которые охватят новые микрорайоны в юго-западной части города. Вместе с тем, до конца текущего года планируется установить 100 оборудованных остановок в необорудованных местах по городу Актау, - сказал Адайбек Калиев.

По Жанаозену открылись новые маршруты, повысился доступ к социальной инфраструктуре отдаленных населенных пунктов. В настоящее время в городе обслуживается 10 маршрутов 33 автобусами, из них 21 – это современные автобусы 2019-2024 годов выпуска. Обновление автобусного парка составляет 65%.

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