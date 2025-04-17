В Мангистау активно развивают автобусный парк для городских и пригородных маршрутов

По словам спикера, на сегодняшний день на территории области 13 перевозчиков обеспечивают пассажирские перевозки 336 автобусами по 77 маршрутам.

В том числе шесть перевозчиков 131-м автобусом по 21 маршруту, обслуживающих внутригородские и пригородные маршруты Актау и Жанаозена. В настоящее время уровень обновления автобусов в области составляет 90%. В 2025 году этот показатель планируется довести до 97%. В этих целях планируется дополнительно закупить 124 новых автобуса. На межрайонные маршруты – 27 автобусов, на внутригородские и пригородные маршруты Актау – 10 автобусов, на Мунайлинский район – 14 автобусов, на внутригородские и пригородные маршруты Жанаозена – 35 автобусов, на Бейнеуский район – 38 автобусов. С марта 2025 года запущены новые межобластные маршруты из Актау в города Атырау, Актобе и Уральск. В дальнейшем планируется открытие международных и межобластных регулярных маршрутов в Астрахань и Нукус.

В Актау в настоящее время действуют 11 регулярных и 2 вечерних автобусных маршрута. Всего эти маршруты обслуживают 98 современных автобусов. Доля обновления автобусов составляет 100%. По итогам 2024 года пассажиропоток составил 18 миллионов человек, что на 30% больше, чем в 2023 году. Планируется открытие двух новых маршрутов №13 и №14, которые охватят новые микрорайоны в юго-западной части города. Вместе с тем, до конца текущего года планируется установить 100 оборудованных остановок в необорудованных местах по городу Актау, - сказал Адайбек Калиев.