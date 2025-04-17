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17.04.2025, 17:00

В Жанаозене состоялась встреча по обсуждению проекта гибридной электростанции

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В Жанаозене состоялась встреча с экологическими и социальными консультантами, сопровождающими совместный проект Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Eni Plenitude и компании «КазМунайГаз» по строительству гибридной электростанции, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области
Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

Встреча прошла в открытом формате под председательством акима города Жансеита Кайнарбаева. Также в обсуждении приняли участие председатель городского маслихата Галым Байжанов, председатель Общественного совета Исенбай Калдаманов, заместители акима города, руководители государственных и производственных организаций.

Организатором встречи выступило ТОО «Энсор Менеджмент Консалтантс». Представители компании ознакомились с регионом в целях изучения социального и экологического контекста проекта, собрав информацию об уровне жизни населения, статусе земельных участков, уровне безработицы, состоянии сельского хозяйства и дорожной инфраструктуры.

В ходе обсуждения были подняты следующие вопросы:

  • обеспечение водой и пути решения проблем водного дефицита;
  • состояние городского рынка труда, безработица, роль учреждений профессионального обучения;
  • целевое назначение и фактическое использование земельных участков;
  • значение сельского хозяйства в жизни горожан, проблема пастбищ;
  • текущее состояние дорожной инфраструктуры и возможное влияние проекта.

На вопросы, заданные консультантами, ответили соответствующие руководители отделов и заместители акима.

В завершение встречи стороны подчеркнули, что проект должен способствовать социально-экологическому развитию региона, и выразили готовность к продолжению сотрудничества.

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