Дорожники Мангистау регулярно вносят свой вклад в экоакцию «Таза Қазақстан»

Дорожники Мангистау внесли свой вклад в уборку, которая проходит во всех регионах страны, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу мангистауского областного филиала национальной компании «КазАвтоЖол».

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

Сотрудники мангистауского областного филиала национальной компании «КазАвтоЖол» и филиала ТОО «Қажсервис» помимо своей основной работы всегда уделяют первостепенное внимание очистке окружающей среды от мусора.

На этот раз коллективы двух предприятий объединили усилия и очистили от сухой травы и твердых бытовых отходов дорогу республиканского значения Жетыбай-Жанаозен-граница Республики Туркменистан. Также они провели уборку на санитарно-гигиеническом пункте, расположенном на 32-м километре этой же трассы.

Отрадно, что в нашей стране активно продолжается общенациональная экологическая инициатива. Цель сегодняшней экоакции – следить за состоянием и чистотой автодорог общего пользования, тем самым создавая комфортные условия для участников дорожного движения. В рамках своей ежедневной работы наши сотрудники собирают весь мусор, который встречается на дороге. Поддержание чистоты окружающей среды – общая обязанность каждого из нас, - говорят специалисты автодорожной отрасли.

Стоит отметить, что в рамках субботника придорожные дренажные каналы были очищены от мусора и промыты. Мероприятия, направленные на охрану природы, будут продолжены и в будущем.