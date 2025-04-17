Люди добрых дел: как волонтеры улучшают качество жизни мангистаусцев

Добровольное движение в Мангистауской области набирает обороты. К 2025 году число волонтёров в регионе достигло 5230 человек, самым младшим из которых всего по 14 лет. На добровольных началах они оказывают помощь тем, кто в ней нуждается.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

В настоящее время в регионе активно работают 53 инициативные группы и 10 общественных организаций. Из 5230 волонтёров 4540 – это молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет.

В учреждениях профессионального и технического образования области действует 21 волонтерский клуб, в этой деятельности участвуют 1363 студента.

Важность волонтерства в регионе отражается в социальной поддержке. К примеру, фонд «Мы люди – мы вместе» организует бесплатные курсы массажа для социально уязвимых слоев населения, а фонд «Атадан Мирас» не раз обеспечивал нуждающихся продуктами питания, в последний раз такую необходимую помощь получили 320 семей. Ещё 500 семей получили продовольственную помощь от благотворительного фонда «Открой свое сердце».

Группы «Клуб добряков» и «Ақтау қайырымды жандары» оказывают постоянную помощь одиноким старикам и многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями.

Волонтеры также принимают активное участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций в регионе. С помощью Молодежного ресурсного центра и волонтеров было доставлено 550 тонн помощи 28 262 жителям и гостям области, которые были размещены в 9 эвакуационных пунктах во время ЧС.

Вместе с тем волонтерское движение «Lider.KZ-Актау» совместно с правоохранительными органами проводит просветительскую работу по поиску пропавших без вести и предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Активно проявили себя волонтеры и в текущем 2025 году. Уже прошел ряд экологических и социальных акций, направленных на всестороннюю поддержку социально незащищенных граждан.

Без участия волонтеров трудно себе представить успешную организацию крупнейшего мероприятия, прошедшего в начала апреля в областном центре, «Актау – культурная столица тюркского мира». Тогда был создан специальный волонтерский штаб, состоящий из сотни добровольцев, которые активно участвовали в приеме иностранных гостей, они также проявили себя в качестве переводчиков и успешно справились с проведением информационных и экологических акций.

Помимо прочего, именно волонтеры при помощи госслужащих очистили побережье от мусора накануне масштабного праздника в городе. Они первые в рядах добровольных участников акции «Таза Қазақстан».

Деятельность волонтеров отмечается на различных уровнях. Так, в 2024 году ОО «Жалын PRO» стало победителем государственных грантов.

Кроме того, мангистауские волонтеры Айгерим Бугабаева и Гульнур Кушанова стали победителями в номинации «Лидеры целей устойчивого развития» международной премии «Волонтер года».

В рамках реализации Дорожной карты развития волонтерства на 2021-2023 годы созданы региональные учреждения «Волонтерский фронт-офис» и «Волонтерский корпус», реализовано около 1700 инициатив. Более 50 организаций и групп получили административную и консультативную помощь.

Отмечено также, что приняты меры по комплексному обучению волонтерских организаций, предоставлению 15 малых грантов по организации спортивных и культурно-массовых мероприятий, реализуется программа обучения 150 волонтеров.

Добавим, что в этом году областной департамент молодежной политики объявил о новых государственных грантах на поддержку и развитие волонтерских инициатив.