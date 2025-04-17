Мангистауская молодежь познакомилась с деятельностью пограничного управления

По инициативе регионального филиала партии AMANAT была организована экскурсия в пограничное управление Каракиянского района департамента Пограничной службы КНБ РК по Мангистауской области. В мероприятии приняли участие школьники и студенты колледжей региона, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу Мангистауского областного филиала партии AMANAT.
Основная цель – воспитание патриотизма у молодежи, знакомство с жизнью и службой военных, пробуждение чувства ответственности. Также мероприятие направлено на повышение интереса к исполнению долга перед Родиной.
Около 70 молодых людей посетили пограничное управление. Сначала им рассказали об истории и развитии воинской части и пограничной службы, о ее основных задачах и достигнутых успехах. Затем они ознакомились с видами оружия и военной техники, используемой специалистами, отвечающими за безопасность на границе. Также была проведена демонстрация учебной тренировки с участием служебной собаки и кинолога.
Мероприятие пробудило у молодежи патриотический дух и усилило интерес к военной службе.
Впервые познакомились с работой пограничного управления и военных. Сегодняшнее мероприятие было для нас очень интересным. После окончания студенческой жизни планирую пойти в армию, потому что сегодня я ясно понял, что служить Родине и обеспечивать безопасность страны – это почетная обязанность. Благодарю организаторов, - поделился студент Серик Бейсенбекулы.
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