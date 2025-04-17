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17.04.2025, 18:34

Более тысячи мангистаусцев обратились за помощью по проекту «Общество без долгов»

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С начала года в Мангистауской области за помощью юристов по проекту «Общество без долгов» обратились более тысячи человек. По республике этот показатель составил порядка 20 тысяч человек. Специалисты работают над проблемами граждан, изучают их кредитную историю, стараются предоставить максимум полезной информации по теме, сообщила юрист проекта «Общество без долгов» Гульмира Курбанова, передает Центр общественных коммуникаций.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

Большая часть обратившихся за консультацией, отмечает спикер, это те, у кого задолженность перед банками и другими финансовыми организациями превышает 90 дней.

Они приходят к нам после получения уроков финансовой грамотности у репетиторов. В неделю по республике в целом - это порядка восьми тысяч человек, мы работаем над их проблемами. В первую очередь запрашиваем и исследуем кредитную историю обратившегося. При этом учитываем, сколько у человека долгов. Чаще всего обращаются за помощью по открытию заблокированных счетов и передачей непогашенных кредитов в систему банкротства, - рассказывает Гульмира Курбанова.

Она также отмечает, что эта инициатива показала свою эффективность и положительно повлияла на повышение финансовой грамотности населения. Людям в доступной форме объясняют, как экономить финансы и эффективно управлять своими расходами. Эта работа продолжается.

Добавим, что вся информация о проекте «Общество без долгов» предоставлена на сайте qogamfin.kz.

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